Fiscal Barbosa dice que "Ministerio de Justicia se convirtió en un obstáculo del presidente Petro"

Este jueves, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, aseguró que el "Ministerio de Justicia se convirtió en un obstáculo del presidente Gustavo Petro". Sus declaraciones surgieron en el marco del foro sobre justicia restaurativa, organizado por la Defensoría del Pueblo y la Universidad Javeriana.

“Hoy tenemos grandes dificultades con el Ministerio de Justicia, el ministerio se convirtió en un obstáculo del presidente Gustavo Petro porque el presidente quiere que se resuelvan las cosas rápido en el marco de la justicia restaurativa y hoy tenemos un bloqueo del Ministerio de Justicia frente a este manual”, aseguró el fiscal Barbosa.

De acuerdo con el funcionario, “el Ministerio de Justicia, en ejercicio de sus funciones de inspección, control y vigilancia de los centros de conciliación, considera que las instalaciones de los centros de conciliación de los consultorios jurídicos deben destinarse exclusivamente a los servicios de conciliación”. Lo que quiere decir que, “si hoy tenemos un servicio de conciliación en la Universidad Javeriana, en el consultorio jurídico, entonces no es posible que se pueda prestar también ese servicio ahí porque debe haber otras instalaciones para poder hacer ese trabajo de mediación”.

Concepto que para el fiscal general de la nación está causando un bloqueo.

“¿Y entonces? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Ahí estamos, o sea, bloqueo. También se dice que los centros de conciliación no pueden brindar servicios de mediación penal a menos que modifiquen sus reglamentos. Listo, se modifican, adelante, no hay ningún problema, pero se requiere que haya autorización de la Dirección de Métodos Alternativos de la Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y eso me generó también otro bloqueo en el Ministerio de Justicia porque a alguien no le gusta la mediación penal”.

Hasta el momento el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no se ha pronunciado frente a lo dicho por el fiscal Francisco Barbosa.

El ministro Osuna participó este miércoles en la instalación del ‘Encuentro por el reconocimiento de los derechos de las víctimas’, organizado por la Procuraduría General de la Nación. Allí se refirió sobre el déficit presupuestal para reparar integral y efectivamente a las víctimas en Colombia.

“Desde este ministerio hemos intentado garantizar con recursos económicos la participación de las víctimas en los incidentes de reparación de Justicia y Paz, hemos hecho presencia en las audiencias para orientar a las víctimas en sus derechos, pero también sabemos que eso no es suficiente. Si seguimos al ritmo que hemos ido en los últimos años, nos tomará décadas poder terminar esos procesos de Justicia y Paz”, señaló.