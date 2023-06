Fiscal Barbosa dice que propuesta para financiar al ELN es “una vacuna contra los colombianos”

Hay versiones encontradas en el gobierno por la creación de un fondo internacional para financiar al ELN para que deje de secuestrar y extorsionar. Aunque fuentes del Ejecutivo lo confirmaron a Noticias Caracol, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, lo negó. Sin embargo, el propio presidente Gustavo Petro no lo descartó: “El fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos”.

Eso sí, la administración Petro confirmó que se están buscando recursos para financiar el proceso de paz con el ELN y lo que vendría una vez los insurgentes se reincorporen a la vida civil.

La posibilidad de financiar a la guerrilla habría surgido de lo dicho por el ELN tras acordar el cese al fuego bilateral a partir de agosto. Entonces, uno de sus jefes precisó que el secuestro y la extorsión, como fuentes de financiamiento, se mantendrían.

"Por ejemplo, si nosotros cobramos impuesto en las regiones, esas son finanzas del ELN, por ahora. Por lo general no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán", expresó Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN ese 9 de junio.

La propuesta del fondo generó reacciones como la del fiscal general, Francisco Barbosa, quien en el congreso de Asobancaria dijo que no podía "entender esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer, no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos".

Monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó por su parte que “esos temas de las finanzas de estos grupos tienen que ser unas finanzas que respeten la vida de las personas, tienen que ser unas finanzas sin secuestro, tienen que ser unas finanzas sin extorsión, porque de lo contrario serían unas finanzas que de todas maneras esclavizan y victimizan a las familias más pobres de todas las regiones del país”.

Juan Camilo Restrepo, exnegociador del gobierno con el ELN, criticó la propuesta: "Ni más faltaba que los recursos públicos pudieran ser destinados a subsidiar grupos alzados en armas".

Y Camilo González, director de Indepaz, sostuvo que "una cosa es buscar una financiación para el manejo de la tregua y otra cosa es hacer un fondo de compensación por el no secuestro".

No obstante, académicos como Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, creen que dicen que podría ser una solución a la financiación del ELN en medio de los diálogos. "Hay que encontrar un mecanismo que haga que esa excusa ya no tenga sentido", indicó.