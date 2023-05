Fiscal Barbosa: "Petro se empieza a poner un traje de dictador, de autócrata"

En medio de su gira por Europa, el presidente Gustavo Petro dio unas polémicas declaraciones asegurando que es el jefe del fiscal Francisco Barbosa. La frase ha generado numerosos cuestionamientos y reacciones desde diferentes sectores.

En diálogo con Noticias Caracol, el fiscal Barbosa aseguró que el presidente no está respetando la independencia de los poderes públicos y pone en riesgo su vida, la de su familia y la de los demás funcionarios judiciales de Colombia. De hecho, le pidió que, si es su jefe, le envíe desde Europa la carta declarándolo insubsistente.

“Si el presidente de la República es jefe del fiscal general de la nación, entonces, sería básicamente el jefe de todas las cortes, los jueces, los fiscales de Colombia y creo que el presidente se equivoca y se equivoca gravemente porque pone en aprietos, dificulta el respeto de la autonomía y la independencia de la Rama Judicial en Colombia, del Estado de Derecho. Y se cambia de traje de demócrata y se empieza a poner un traje de dictador, un traje además de autócrata”, afirmó Barbosa.

Según el fiscal, el presidente de la República usa su cuenta de Twitter "para incluso tratar de exponer menores de edad, a funcionarios judiciales, donde está exponiéndonos a todos, donde me está diciendo que él es mi jefe y que yo debo obedecerle”.

En ese sentido, manifestó: “Hago la siguiente pregunta a los colombianos: ¿qué pasa si el fiscal dice, que es lo que ocurre, que no va a obedecerle al presidente de la República?, ¿van a querer desaparecer al fiscal general de la nación? En este momento el presidente de la República, con estas declaraciones, me pone una lápida a mí, a mi familia. Él dice yo tengo derecho a preguntar, yo le digo: él tiene derecho a gobernar”.

Finalmente, aseguró el fiscal Barbosa que está esperando la insubsistencia.

“Si yo soy el subalterno del presidente de la República que me declare insubsistente, estoy esperando la insubsistencia, que la firme en España y me la mande para que se configure entonces un golpe de Estado judicial en Colombia y, en ese sentido, digamos que ya no hay Estado de Derecho en este país”.

Llamado a la prudencia

Expertos constitucionalistas señalaron que el presidente Petro está malinterpretando la Constitución Política y que debe haber una colaboración armónica entre los poderes públicos.

“Existe un sistema de pesos y contrapesos, existe división de poderes, existe, adicionalmente, autonomía, independencia de cada uno de los poderes públicos y, desde luego, existe la necesidad de la colaboración armónica dentro de esos poderes para el funcionamiento perfecto del Estado”, dijo Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

“Lo que hay que llamar es a la prudencia, utilizar esas redes sociales con mayor prudencia. No es lo mismo ser un político activo de oposición que ya ser el presidente de la República. Yo no creo que le hayan puesto ninguna lápida (al fiscal), es una crítica que de pronto no es acertada y menos por ese medio, pero de allí a decir que el presidente de la República sea el instigador de un delito en contra la seguridad de esas personas, yo creo que ahí hay mucho trecho”, señaló Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema.