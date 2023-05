Fiscal Daniel Hernández denunció al presidente Petro ante Comisión de Investigación y Acusación

Este viernes, 5 de mayo de 2023, el fiscal Daniel Hernández interpuso una denuncia en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso de la República.

La denuncia fue interpuesta por el delito de violación de datos personales, luego de que el jefe de Estado publicara unos trinos con información que exponía al hijo menor de edad del fiscal Daniel Hernández.

Dicha información, según la denuncia del fiscal, fue incluida en dos artículos del periodista Gonzalo Guillén que se publicaron el pasado 26 de abril y primero de mayo.

“Ambas noticias corresponden a una supuesta investigación periodística en la cual se vincula al suscrito Fiscal Delegado ante Tribunales de Distrito de la Fiscalía General de la Nación y a otros funcionarios, en un plan criminal en conjunto con el ‘Clan del Golfo’, grupo armado de extracción paramilitar, en la comisión de ‘cientos de homicidios’”, señala el documento.

Y agrega: “El rol principal del suscrito, junto con el Fiscal General de la Nación y el Director Nacional del CTI, sería la de omitir dolosamente información sobre homicidios que se habrían de cometer en el futuro y que estaba a disposición de los mencionados funcionarios”.

De acuerdo con la denuncia del fiscal, en esos artículos se compartieron conversaciones de WhatsApp y se expuso una foto del perfil del fiscal en esa aplicación y en la que aparece su hijo menor de edad.

“Se deja pública la foto de perfil WhatsApp que contiene el rostro del suscrito y la del menor de edad S.H.V., quien me abraza en la imagen y que al momento de tomada la fotografía contaba con 10 años de edad”, dice el documento.

La denuncia detalla que, el 3 de mayo, el presidente Gustavo Petro hizo dos publicaciones en su cuenta de Twitter y una de ellas dirige a un reporte de un portal de noticias que replica la información de los artículos de Guillén.

“Dirige a una publicación del 3 de mayo de 2023 del portal PRENSA AMÉRICA en la que se replica la notica de LA NUEVA PRENSA, y en la que, además de mantener la misma línea fáctica errónea, también se publican las fotos de los chats y la foto de mi hijo”, precisa.

En ese sentido, el fiscal Daniel Hernández asegura en su denuncia que, “en total, casi 800 mil personas compartieron datos personales” de su “hijo sin su autorización y violando las disposiciones legales y constitucionales sobre la materia”.

“A esto habrá que sumarle dos agravantes adicionales; el primero, está referido a la tozuda actitud del presidente en sostener la publicación a pesar de las advertencias que, desde el ente acusador, le envió el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. La exposición de los datos personales allí publicados, así como la condición de víctima con la que cuento por ser hijo de un funcionario asesinado en cumplimiento de su deber a manos de un grupo paramilitar del corte con el que se me vincula hoy, debería haber bastado para al menos, tomar una nueva dirección sobre la publicación”, puntualiza.

Anota que “la publicación o relacionamiento que se hace de las imágenes” de su “hijo no tienen un nexo causal con la denuncia, no hacen parte del cuerpo de la investigación y la ausencia de las imágenes hoy reprochadas, no afectan para nada el sentido o credibilidad de la misma y en consecuencia, nunca debieron ser expuestas por el presidente de esa forma”.

“Su rol coadyuvo la difusión de imágenes atentatorias a los derechos fundamentales de un menor y no se encuentran justificadas bajo autorización del titular de esos datos o su tutor (mi hijo y yo), ni bajo ningún interés general o público específico”, sostiene.

Por lo tanto, Daniel Hernández “está convencido de la responsabilidad de GUSTAVO PETRO URREGO en el delito ya mencionado” y le hizo una solicitud al presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza.

“En cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales referidos a las investigaciones penales en contra de aforados constitucionales a cargo de su honorable corporación, le solicito que de manera inmediata, se inicie investigación en contra de GUSTAVO PETRO URREGO, Presidente de la República de Colombia, por el delito de Violación de Datos Personales del articulo 269F del Código Penal Colombiano”, concluye la denuncia.