Fiscal Francisco Barbosa: “Lo que diga el comisionado de Paz me tiene completamente sin interés”

El fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que aún no recibe respuesta del gobierno sobre sus dudas acerca de la condición o tratamiento que tendrán los integrantes de las dos disidencias de las FARC en el proceso de la paz total. Pidió aclarar a cuál grupo pertenecen específicamente, si al estado mayor central que comanda ‘Iván Mordisco’ o la Segunda Marquetalia. Estas últimas están integradas, supuestamente, por exguerrilleros que se apartaron del proceso de paz.

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, solicitó que se levantaran esas órdenes de captura porque esas personas hacen parte de “una estructura disidente que decidió no suscribir el acuerdo final para la terminación del conflicto”.

Por su parte, Francisco Barbosa declaró que “lo que diga o no diga el comisionado de Paz a mí me tiene completamente sin interés. Yo realmente no estoy haciendo interlocución con ningún comisionado de Paz. La interlocución que yo tengo en Colombia es con el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Con él dialogo, con él converso”.

“Lo que el señor presidente responda frente a los simple y llanamente requerimientos o explicaciones que le pedí frente a este tema es lo que yo quiero saber para proceder en el marco de mis competencias a tomar una decisión”, agregó.

Por su parte, el exlíder guerrillero Rodrigo Londoño emitió un comunicado en el que dijo que aunque era “desafortunada e irracional la decisión” de ‘Iván Márquez’ de abandonar el proceso de paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos, su retorno y el de otros “a las armas no puede ser óbice para dar tratamiento político a la Segunda Marquetalia y demás organizaciones armadas compuestas por exintegrantes de las extintas FARC-EP”.

Entre las 20 órdenes de captura que solicitaron levantar está la de alias ‘Jhon Mechas’, disidente del frente 33 de las FARC y señalado de atentar contra el expresidente Iván Duque en 2021, además de estar vinculado al atentado contra el CAI Arborizadora Alta, perpetrado en el sur de Bogotá el 26 de marzo de 2022 y que dejó el triste saldo de dos niños muertos: Salomé Rangel, de 5 años, y Daniel Duque, de 12.

Frente a las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó que “por los hechos, como se han venido presentando, particularmente de estructuras que operan en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central”.

Por esta razón, le pidió al comisionado Danilo Rueda, como único intermediario con el grupo armado, que defina cuáles son las estructuras que sí acatarán los acuerdos que se hacen con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Velásquez también hizo una observación sobre el tema de la verificación, pues no hay una claridad y tampoco agilidad para saber si existe o no violación de cese hostilidades.