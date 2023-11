Fiscal Francisco Barbosa propuso un plebiscito para la mesa de diálogos con el ELN

En medio de la cumbre de gobernadores que se lleva a cabo en Santa Marta, los mandatarios firmaron un acuerdo para trabajar de la mano con el Gobierno nacional. Los dirigentes piden al presidente Gustavo Petro incluirlos a todos en una gran mesa nacional.



“A todos los presidentes que vengan y los que pasaron: que no se les olvide que es en la región donde está el desarrollo y es donde están los problemas”, recalcó Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá.

“Los gobernadores electos no lideran la oposición del presidente, sino que lideran la transformación en los territorios por los que debemos trabajar de manera armónica con el presidente”, agregó Carlos Amaya, gobernador electo de Boyacá.

Los mandatarios piden la designación de una mesa nacional en la que se discutan proyectos venideros para el país.



“La paz total se logra cuando haya justicia social, cuando se combata el hambre, la desigualdad, el desempleo. Si no hay seguridad, no vamos a encontrar paz en el territorio”, manifestó César Ortiz, gobernador electo de Casanare.

En la cumbre también participó el fiscal general Francisco Barbosa, quien propuso un plebiscito para la mesa de diálogos con el ELN: “Donde los colombianos respondan a los procesos de paz con el ELN y con todo tipo de grupos delincuenciales. Esa propuesta no importa que caiga en oídos sordos bajo el actual gobierno”.