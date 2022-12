Fiscal habló sobre gestores de paz con Petro: "Personas condenadas no podrían estar vinculadas"

A horas de revelar la lista de jóvenes que saldrían de las cárceles para ser gestores de paz , el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para hablar del tema.

El encuentro se desarrolló este jueves, 15 de diciembre de 2022, durante cerca de dos horas y, al finalizar, el fiscal Francisco Barbosa se pronunció.

"Para nosotros existen unos límites, que yo he venido planteando en los últimos días, personas condenadas, personas que cometieron delitos, que tienen delitos graves que tuvieron que ver con episodios de violencia, homicidios, secuestros, torturas, etc., pues son personas que no podrían estar vinculadas como voceros", aseguró.

El fiscal Francisco Barbosa señaló que no hablaron del número de personas que saldrían de la cárcel para ser gestores de paz e indicó que tampoco le va a hacer una auditoría al presidente Gustavo Petro.