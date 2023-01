Fiscal no ha ahorrado esfuerzos por hacerle daño al proceso de paz: Iván Cepeda sobre caso de la JEP

Dice que Néstor Humberto Martínez no ha actuado solo, al referirse a lo sucedido con Carlos Bermeo, señalado de intentar incidir en la extradición de Santrich.

“Yo no dudo que el fiscal general ha mostrado una actitud abiertamente adversa al proceso de paz y no ha ahorrado ninguna clase de esfuerzos por hacerle daño al proceso de paz”, manifestó Cepeda.

Agregó que no cree “que el fiscal esté actuando solo, yo creo que está actuando en coordinación con quienes están desde el Congreso y desde la vida política, para decirlo claramente el Centro Democrático actuando contra la jurisdicción”.

Con el escándalo protagonizado por el fiscal de la JEP, algunos consideran que la jurisdicción debería desaparecer, pero Alejandro Chacón, presidente de la Cámara de la Representantes, subraya que “las actuaciones individuales de las personas no pueden afectar las instituciones, si fuera por eso habríamos acabado todas las instituciones de este país”.

Un video donde se ve a Carlos Bermeo recibiendo 40 mil dólares es la prueba más contundente de la Fiscalía para acusarlo de intentar incidir en el proceso de extradición de Jesús Santrich.

Video revela momento en que fiscal de la JEP estaría recibiendo dinero para incidir en caso Santrich Se trataría de un pacto de 2 millones de dólares, del que se habría hecho una primera entrega de 500 mil dólares, de la que participó el excongresista Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica.

Fiscalía revela nuevo video que evidenciaría la entrega de dinero destinado al fiscal de la JEP Dentro la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP -conformada por 12 delegados ante el tribunal para la paz y 4 ante las salas de justicia de la JEP-, Bermeo tenía la tarea de analizar el contexto de hechos perpetrados en el marco del conflicto, y dependía de Giovanny Álvarez.

Pero desde esta unidad, el fiscal capturado decidía si existían o no méritos para imputar cargos a responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, como es el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich.

Allí, cree la Fiscalía, Bermeo haría lobby ante los magistrados, principalmente ante Jesús Ángel Bobadilla, quien sí tiene en su despacho el proceso de extradición.

Una de las hipótesis que maneja el ente judicial es que Bermeo documentaría otros procesos donde Santrich sería pieza fundamental y se reclamaría su declaración para impedir su extradición a EE. UU.

Desde su cargo, Bermeo también hacía parte de la documentación y reconstrucción de crímenes atroces.