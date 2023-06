Fiscalía cita a declarar a Armando Benedetti por supuesta financiación ilegal de la campaña Petro

La Fiscalía General de la Nación citó al exembajador Armando Benedetti para que rinda declaración jurada el próximo viernes 23 de junio. La diligencia es “para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente de la República, Gustavo Petro”, informó el ente investigador este martes.

La Procuraduría también citó al exembajador de Colombia en Venezuela para que dé explicaciones sobre los dineros aparentemente irregulares que, según se desprende de unos audios filtrados, ingresaron a la campaña presidencial.

Las declaraciones las deberá entregar el próximo 21 de junio ante la Procuraduría Regional de Barranquilla. Allí él deberá aclarar quién y de qué forma ingresaron cerca de 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro, los cuales supuestamente no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.

El llamado se da tras los polémicos audios en los que Armando Benedetti le aseguraba a Laura Sarabia, ahora ex jefe de gabinete del presidente Petro, que fueron varias reuniones las que sostuvo durante campaña para que el dinero ingresara. De hecho, en los mismos audios aseguró que de no ser por él, el hoy mandatario no hubiera llegado a la Casa de Nariño.

La semana pasada Armando Benedetti denunció amenazas contra él y su familia. Según su versión, estas intimidaciones vienen por parte de personas “muy poderosas”.

El exembajador justamente utilizó las redes sociales para pedir protección. "Le pido a Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas", indicó a través de su cuenta en Twitter. Así mismo, dio a entender que lo que dijo en los audios fue producto de los "tragos".

Ricardo Roa negó versión de Armando Benedetti

El gerente de la campaña Petro presidente 2022, Ricardo Roa, desmintió la versión de Armando Benedetti, quien aseguró que a ella entraron 15.000 millones de pesos.

"Los aportes que tuvo la campaña están allí registrados, suman en la primera y segunda vuelta, unos 150 millones de pesos, algunos en dinero y otros en especie”, sostuvo Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente de Ecopetrol.

Y agregó: “La gerencia nacional de la campaña, que era la única persona autorizada para recoger o recaudar recursos provenientes de los bancos, es el gerente general”.

“A través del gerente general de la campaña, jamás se movilizó ni se recibió aporte o donación, ni directa del exembajador Armando Benedetti, ni de ninguno de sus referidos, ni empresario alguno. Quiero aclarar que sí hubo intentos importantes de reuniones con empresarios, pero en ningún momento se habló de hacer aportes y tampoco ninguna de esas reuniones fue llevada a cabo", aseguró.