Francia Márquez acusa a "la derecha" tras escándalo por audios de Armando Benedetti

La vicepresidenta Francia Márquez también reaccionó este lunes al nuevo escándalo que sacude al Gobierno por cuenta de los audios filtrados de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro.

Francia Márquez aseguró que “era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del cambio para Colombia”.

Según la vicepresidenta, “toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi, así han funcionado siempre”.

Asimismo, reiteró su apoyo al jefe de Estado: “Todas sus acciones se enfocan con honestidad y trasparencia”.

“Pdte @petrogustavo, estamos firmes con usted y con Colombia. He tenido la oportunidad de ver durante estos meses de gobierno cómo todas sus acciones se enfocan con honestidad y trasparencia en la justicia social, la paz y el bienestar para todas y todos los colombianos. Vamos para adelante que el pueblo no se rinde carajo”, escribió Francia Márquez en su cuenta de Twitter.

¿Qué dice el presidente Gustavo Petro?

El jefe de Estado aseguró que su campaña electoral no recibió dinero del narcotráfico ni su Gobierno ha hecho nada ilegal, en respuesta a las amenazas del exembajador en Venezuela Armando Benedetti de que puede revelar secretos de las elecciones de 2022.

Petro dijo en su cuenta de Twitter que en su Gobierno "ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dinero de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad".

"Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales", manifestó el presidente en un extenso tuit.

Benedetti, que hasta el pasado viernes fue embajador de Colombia en Caracas, amenazó con revelar secretos de la campaña presidencial, molesto por el trato recibido en el Gobierno, en unas conversaciones con la ahora exjefa de Gabinete Laura Sarabia publicados este domingo por la revista Semana.

El cuestionado político, que fue fundamental en la campaña de Petro y decisivo para su triunfo en la Costa Atlántica, envió en días pasados una serie de mensajes de audio a Sarabia para expresarle su inconformidad por la demora de Petro en recibirlo, cuya divulgación ha causado revuelo en el país.

"Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo. Exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti", afirmó en lo publicado por Semana.

Luego de las revelaciones, Armando Benedetti pidió disculpas al presidente y Laura Sarabia, asegurando que los audios habían sido manipulados.