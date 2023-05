Francia Márquez: “Colombia y Kenia trabajarán de la mano frente a lucha contra el cambio climático”

El presidente de Kenia, William Ruto, y la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se reunieron este martes, 16 de mayo de 2023, en Nairobi para buscar cómo amplificar la participación del país latinoamericano en la Unión Africana (UA) y fortalecer las relaciones bilaterales.

"Nuestra segunda jornada de trabajo en Kenia empezó con una reunión con el presidente Ruto, quien aseguró que será una apuesta para su país el hecho de que Colombia tenga una participación más activa y dinámica en la UA", señaló Márquez a través de su cuenta de la red social de Twitter.

Así, la vicepresidenta colombiana se mostró "muy agradecida" por el "respaldo" de Ruto.

"Como resultado de la reunión que sostuvimos con el presidente William Ruto, concretamos que Colombia y Kenia trabajarán de la mano frente a los retos que impone la lucha contra el cambio climático e impulsaremos el intercambio comercial y la flexibilización de visas", agregó Francia Márquez.

Publicidad

Por su parte, Ruto destacó que su país trabajará con Colombia "para mejorar su capacidad en la cadena de valor del café, especialmente aumentando el valor agregado y las exportaciones, y así aumentar los beneficios económicos".

"Hemos acordado explorar y ampliar nuevas áreas de comercio, inversión y asociación", indicó el presidente keniano a través de Twitter.

En la reunión que Ruto y Márquez tuvieron en la State House (sede de la Presidencia keniana) de Nairobi también participó el vicepresidente de Kenia, Rigathi Gachagua.

Publicidad

Tras el encuentro, Francia Márquez, gran defensora del medioambiente, plantó un árbol en el bosque de Karura de la capital junto a Wanjira Mathai, hija de la famosa activista medioambiental keniana Wangari Maathai, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2004 y primera mujer africana en lograr ese galardón.

Después, participó en un diálogo con tres lideresas de la ONU en Nairobi: Zainab Wangura, directora general de la Oficina de Naciones en Nairobi; Maimunah Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, e Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medioambiente (PNUMA).

“No es suficiente si los países desarrollados y los países que son potencia no asumen los desafíos de dejar de emitir gases de efecto invernadero. No es suficiente con que estos países aporten algunos recursos para nuestras naciones, para nuestros países si no asumen dentro de su propia casa los desafíos que frenan el cambio climático”, dijo Francia Márquez.

El complejo de Naciones Unidas en Nairobi es la única sede de la ONU en el Sur Global y acoge los dos programas más importantes del sistema multilateral dedicados a cuestiones medioambientales y de asentamientos humanos: el PNUMA y ONU-Hábitat.

Publicidad

Este fue el segundo día de trabajo de Márquez en Kenia en una gira africana de ocho días que empezó Sudáfrica y cerrará el próximo jueves en Etiopía.

La vicepresidenta ya se reunió el lunes con Gachagua e instó a los países de África a trabajar de "manera conjunta" con el país sudamericano para promover el "canje de deuda" externa por "acciones de mitigación del cambio climático".

Asimismo, ambos vicepresidentes firmaron siete acuerdos para potenciar las relaciones bilaterales en el terreno de la cooperación económica, la educación, la cultura, el turismo o la enseñanza del español.

Publicidad

Márquez, primera afrocolombiana en llegar a la Vicepresidencia, afirmó el mes pasado en una audiencia del Senado que su viaje a África forma parte de una estrategia para tener "un acercamiento sin precedentes con este continente".

Su visita es la de más alto nivel del Gobierno colombiano en 26 años al continente africano, con el que las relaciones diplomáticas y comerciales del país andino han sido escasas hasta ahora.