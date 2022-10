Francia Márquez niega haber pedido edredones de pluma de ganso: “Me da hasta risa”

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció frente a la polémica que ha surgido por las compras de edredones con plumas de ganso y otros artículos que hizo el Dapre para las casas oficiales del Ejecutivo, entre ellas la que habita actualmente la alta funcionaria.

“No hubo mucha consulta. Nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y es la imagen del país cada una de estas casas”, explicó en una entrevista que concedió a RTVC Noticias.

“Hicimos pedidos. Yo no me enfoqué en cosas gigantes, como dicen, pero tampoco en los edredones de plumas de ganso. Soy ambientalista, así que me da hasta risa”, dijo frente a esa polémica.

Según Francia Márquez, “lo primero que fui a mirar en esta casa para definir qué íbamos a solicitar fue la habitación de las mujeres que trabajan aquí”.

Recordó que fue “empleada del servicio doméstico, y para mí era una humillación tener una camita chiquita donde uno no se pueda ni voltear, entonces llegamos aquí y encontré, para sorpresa mía, la misma cama chiquitita, entonces hice la solicitud de tres camas más grandes donde estas mujeres, que trabajan todo el día para mantener toda esta instalación limpia y darnos de comer, tuvieran un lugar donde ir a descansar de manera adecuada”, comentó.

La vicepresidenta aseguró que al recibir los muebles, las trabajadoras “estaban llorando, diciendo ‘gracias por esto, esto es devolvernos la dignidad’, y de eso nadie habla, hablan de lo que cuesta, pero no de lo que eso significa”.

Agregó que “los tendidos de ellas son los mismos tendidos que tengo yo y para mí eso es dignidad”.

No obstante, Francia Márquez consideró que “la gente tiene razón” sobre los costos de las adquisiciones realizadas por el Dapre. “No puede ser que tenemos niños con hambre y entonces compramos cosas que, aunque sean necesarias, toca revisar los valores de esas cosas porque no podemos gastar de manera exorbitante”, razón por la que le pidió a Mauricio Lizcano revisar el tema.