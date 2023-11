Francia Márquez reconoció que “a veces siento angustia porque no veo cambios rápidos en el gobierno”

En medio de su ceremonia de graduación para recibir el título como doctora honoris causa de la Universidad Pedagógica, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que siente preocupación porque aún no ve cambios importantes en el Gobierno.



Luego de un año de gobierno, la preocupación de la vicepresidenta Francia Márquez por no ver cambios sustanciales en temas sociales no se oculta.

“Pueden contar conmigo. Pueden estar seguros de que, aunque a veces siento angustias porque no veo cambios rápidos en nuestro gobierno, como no lo ven rápido ustedes, tenemos el corazón bien puesto. Lo tiene bien puesto nuestro presidente, que todo el tiempo está liderando acciones para la justicia social”, dijo la vicepresidenta Francia Márquez.

Las declaraciones entregadas en medio de su graduación como doctora honoris causa en educación hicieron eco en las comunidades étnicas de los territorios donde la vicepresidenta ha sido respaldada.

“Es una preocupación compartida. La vicepresidenta es consciente de esto, de hecho, digamos que los móviles que dieron lugar a que los pueblos étnicos, en el particular las comunidades negras, masivamente respaldaramos el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez fue sobre la base de que este Gobierno pusiera de presente, y en primera lista, las necesidades y los problemas reales de las comunidades”, dice Rodrigo Castillo, del Consejo Comunitario Río Naya.



Por eso, grupos étnicos y movimientos sociales hacen una petición: ser escuchados.



“Tiendan un puente con las comunidades, las comunidades representadas con sus organizaciones”, solicita Marino Quiñones, del Consejo Comunitario Barbacoas, Nariño.

A pesar de este panorama, muchos en las regiones mantienen la esperanza de que los cambios prometidos lleguen con urgencia y puedan verse representados en la esfera nacional.