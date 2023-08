Francia Márquez sobre Nicolás Petro: “No tenemos nada que ocultar ni nada que temer”

El gobierno de Gustavo Petro cumplió su primer año en medio del escándalo por el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial a raíz del proceso de su hijo mayor Nicolás Petro, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En entrevista con Noticias Caracol, la vicepresidenta Francia Márquez hizo un balance sobre precisamente lo que han sido estos 12 meses y, por supuesto, su punto de vista de la crisis política que se ha desatado por Nicolás Petro.

“Como mamá, y mamá y papá que he sido para mis hijos, yo me coloco en los zapatos del presidente, de la mamá de Nicolás, de toda la familia porque yo creo que es una situación muy difícil. Yo no soy quien debe cuestionar si o hizo bien o no, eso será materia del sistema de justicia, lo que sí sé es que en relación a lo que compete al gobierno se han dicho muchas cosas, por supuesto, desde antes que ganáramos ya había un intento de querer que no gobernáramos este país”, aseguró Francia Márquez.

“Yo creo en lo que hicimos, esto fue un proceso que se hizo con toda la transparencia y con amor y con alegría. Nunca antes vi a la gente haciendo campaña de manera voluntaria como ahora, el cambio lo hizo más de 11 millones de colombianos, sobre todo mujeres, jóvenes y hoy por ellos estamos aquí con el corazón bien puesto, impulsando las transformaciones que este país necesita y con la convicción de que vamos a terminar nuestro gobierno”, agregó.

Es por eso que al preguntarle si en un escenario hipotético contemplaría la posibilidad de renunciar afirmó que esto “es lo último que pasaría”.

“Al presidente le pueden hacer los juicios que se consideren necesarios, la justicia está para hacer lo que tiene que hacer y no nos oponemos a una investigación porque lo ha dicho el presidente y lo reitero: estamos con la disposición de que se investigue lo que se tenga que investigar, no tenemos nada que ocultar ni nada que temer. Nosotros no le compramos la conciencia a ningún colombiano, ni el presidente ni yo”, subrayó.

Según Francia Márquez, “de hecho, cuando estábamos en campaña, el presidente fue muy estricto en decirle al gerente no queremos que a esta campaña lleguen recursos de ninguna índole que pueden ser cuestionados. El presidente va a gobernar estos tres años que nos quedan y yo lo voy a acompañar como vicepresidenta”.

La funcionaria habló también de lo que han hecho como gobierno este primer año y el empeño en lograr la paz total.

“Yo creo que estoy contenta en lo que estamos haciendo como gobierno, me frustra que todavía no avancemos en la paz en esos territorios, me frustra que municipios como el mío Suárez, Cauca, haya tenido que sufrir una situación como la que ocurrió hace unos días de una bomba que destruyó la escuela donde yo estudiaba, esas situaciones son dolorosas, es una situación que nos preocupa como Gobierno nacional y por eso seguimos insistiendo en la paz. Creo que este país no se merece tanta violencia, este país se merece la paz y ese es el llamado a todos los colombianos a que nos demos la oportunidad de construir la paz”, dijo.

¿En qué va el Ministerio de la Igualdad?

Además de sus funciones como vicepresidenta de la República, Francia Márquez también tiene a su cargo el Ministerio de la Igualdad y la Equidad sobre el cual hay gran expectativa frente a las acciones que se llevarán a cabo.

“Esto nos ha tomado bastante esfuerzo, pero hoy estoy contenta, empezamos en octubre cuando radicamos el proyecto al Congreso de la República, que fue aprobado el 12 de diciembre, posteriormente la firma del presidente y tuvimos 6 meses que le dio el Congreso al presidente para hacer el proceso de reglamentación del sector de igualdad y equidad y en ese sector está Bienestar Familiar, el INCI y el INSOR que son los institutos para personas ciegas y sordas que son parte del sector de igualdad y equidad y ahora estamos ya en el proceso de alistamiento, de contratación de las personas, definiendo los proyectos de inversión, ya hemos formulado 9 proyectos de inversión para mujeres, para jóvenes y para territorios excluidos y marginados”, explicó Francia Márquez.