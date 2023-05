Francisco Santos respondió a acusaciones de Salvatore Mancuso: “Nunca sucedió”

Mediante un comunicado, Francisco Santos respondió a las acusaciones realizadas por Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El exjefe paramilitar reiteró que el exvicepresidente de Colombia “solicitó la creación del Bloque Capital”.

Según Francisco Santos, este tema ha sido investigado en numerosas ocasiones y no existen pruebas “de su veracidad”.

“Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque nunca sucedió”, dijo.

Asimismo, Francisco Santos recalcó que su deseo no es entrar en verificaciones con Salvatore Mancuso y que los expedientes de este caso están a disposición de quien desee investigarlos.

“Un infundio que sale periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno. No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso, que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy una persona que rehúya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa, porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer. Los expedientes de esa investigación están en los archivos judiciales si alguien quiere consultarlos”, concluyó.

Las denuncias de Salvatore Mancuso ante la JEP

“El mismo Francisco Santos solicitó la creación del Bloque Capital” de las AUC, manifestó Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al tiempo que contaba que "muchas personas llegaron" a pedirles "creación de grupos” asesinos en regiones de Bolívar, Cesar y Magdalena.

Los señalamientos contra el exvicepresidente de la República son de vieja data. Hace más de una década, el exjefe paramilitar viene asegurando que Pacho Santos era cercano a las autodefensas.

De hecho, el 7 de septiembre de 2020, Francisco Santos respondió por medio de un comunicado: “Las aseveraciones que hace Salvatore Mancuso en las que me menciona son las mismas que hizo hace 13 años, con ninguna prueba distinta a su palabra”.

Agregó en esa misma misiva que la Fiscalía General de la Nación “jamás ha encontrado mérito alguno para ningún tipo de imputación por parte de la justicia”.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso desde hace un tiempo viene pidiendo pista para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno de los pilares para que sea aceptado es aportar toda la información posible sobre su papel en el conflicto armado en Colombia.

Mancuso tiene cuatro citas con el tribunal en las que deberá presentar su declaración. El capítulo de este miércoles, 10 de mayo de 2023, ha sido llamado 'Las convivir como fachadas del accionar paramilitar' y se espera que el jueves 11 de mayo, en la segunda audiencia, hable de las operaciones conjuntas entre paramilitares y la fuerza pública.