Fumigación con glifosato: los argumentos de Santos y Duque a favor y en contra

El expresidente y el actual mandatario fueron los protagonistas en la audiencia pública ante la Corte Constitucional, que definirá el futuro de este procedimiento.

Fueron dos las voces más relevantes en la audiencia que el alto tribunal presidió para definir si regresan o no las aspersiones con glifosato a cultivos ilícitos : el presidente Iván Duque, quien pidió el regreso de las fumigaciones áreas, y el expresidente Juan Manuel Santos, que opina lo contrario.

“Mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial”, indicó el jefe de Estado.

Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos afirmó que "sería un error retomar la aspersión con glifosato, no sólo por las razones de riesgo para la salud y el medio ambiente ya conocidas, sino porque es una estrategia que ya demostró su ineficiencia".

Santos y Duque participaron en la misma audiencia, pero en diferente horario, el presidente cuestionó al anterior gobierno por suspender las fumigaciones aéreas.

“Se debilitaron muchas herramientas de cooperación interinstitucional lideradas en su momento por el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Justicia, pero lo que vamos a ver ahora es también esa coincidencia, es también esa clara realidad de la puesta en suspenso del programa de aspersión aérea con el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Las herramientas más efectivas se fueron desmontando y ahí lo podemos ver”, señaló Duque.

Y Santos reclamó su aporte en los resultados de erradicación que se han dado en los últimos meses.

“Y si el gobierno de mi sucesor quiere ganarse las indulgencias porque durante los últimos cuatro meses del año se logró una buena parte, como estaba previsto, bien puede”, expresó.

Otro tema que ocupó la atención de Duque y Santos fueron las familias dedicadas a los cultivos ilícitos.

“No nos digamos mentiras, apreciados magistrados, el crecimiento que ha tenido esta expansión acelerada de cultivos ilícitos muestra que esto es una industria de carácter criminal que cuando llega a las regiones amordaza, amenaza y afecta los derechos de los propios campesinos porque los obliga, los ciñe, los lleva a un yugo donde está presente es la capacidad de influencia criminal de quien tiene el control sobre sus territorios”, expuso el presidente Duque.

“Tampoco puede ser que la respuesta a la buena voluntad de 130.000 familias, que han expresado su decisión de acogerse a programas de sustitución voluntaria, sea fumigarla con veneno; porque la concentración de glifosato requerida para matar la hoja de coca es veneno”, indicó, por su parte, el exmandatario Santos.

En contra del uso del glifosato también se pronunció Víctor Luna, líder comunal de Nóvita, Chocó, quien denunció las consecuencias que habría sufrido por el herbicida.

“Las comunidades sintieron afectaciones en sus pieles, en la salud; tenemos registros”, señaló.

Y el ministro de Defensa dijo que los cultivos aumentarán si no se adopta la aspersión aérea con glifosato.

"De continuarse solamente con las modalidades actuales, se estima que para el 2022 los cultivos ilícitos ascenderían a 292 mil hectáreas", expresó Guillermo Botero a la Corte Constitucional.

El expresidente César Gaviria también intervino y se mostró en contra de la fumigación argumentando entre otras cosas que en Estados Unidos se ha encontrado el glifosato en alimentos como los cereales y la cerveza.

La corte estudiará estos y otros argumentos para determinar si vuelve o no la fumigación aérea de cultivos ilícitos con el polémico glifosato.

En contexto:

Duque defendió ante la Corte Constitucional el uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos