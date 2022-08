“Fumigar la mata no va a acabar el narcotráfico, el cultivo se va moviendo”: Susana Muhamad

Susana Muhamad, quien ha sido designada por el electo presidente, Gustavo Petro , como próxima ministra de Ambiente, estuvo en Noticias Caracol y explicó en detalle cuál será la política ambiental del próximo gobierno.

Río Bogotá, PTAR Salitre y contrato con CEPS

“No hay que pagar al consorcio CEPS hasta que el contratista cumpla con lo que estaba dicho en el contrato. No entendemos cómo, a través de autos judiciales, están cambiando de facto ese contrato. Y ahora quieren obligar a la Corporación Autónoma Regional a pagarle por obras que no están terminadas y por equipos que no están funcionando bien y se convierten en un riesgo para el saneamiento básico de Bogotá.

A este contratista le deberían estar cobrando 90 mil dólares por día por el incumplimiento, pero la magistrada frenó esto, en mi concepto, sin una razón clara”.

Fracking y los 188 contratos firmados

“Son contratos que ya están firmados y, con el cumplimiento de los requisitos de ley, continuarán para garantizar el abastecimiento energético del país. No se suspende la explotación petrolera…hay una transición energética, tenemos que frenar la dependencia de los combustibles fósiles y una decisión es frenar la firma de nuevos contratos.

Los contratos ya firmados continúan, el Gobierno debe mantener el abastecimiento energético por 15 años y dar un plan que nos permita bajar esa dependencia de combustibles fósiles.

El 98 de los pozos que Ecopetrol explota tiene un pedacito abajo que deben sacar con más precisión que se llama recobro, una política de recobro ambiciosa puede extender la vida de los combustibles fósiles hasta 15 años.

Estamos produciendo gas que estamos desperdiciando, como en los rellenos sanitarios. Todas las alternativas de biogás que la agricultura puede generar, lo que se está produciendo en las plantas de aguas residuales, que además generarían economías circulares que se podrían aprovechar más”.

Contratos de pilotos de fracking

La política del gobierno (Petro) es clara. No creemos en estos procedimientos no convencionales para extender la vida de los combustibles 20 años más, por su incertidumbre e impactos sociales y ambientales.

Uno de estos contratos no tienen licencia ambiental y no puede operar, el otro tiene licencia y contratos. Estamos buscando rutas jurídicas para que no se ejecute.

El próximo 10 de agosto se presentará un proyecto de prohibición del fracking que el gobierno (Petro) va a apoyar.

La geología colombiana es muy delicada y Colombia es un país más de biodiversidad, ecosistemas y agua que es más compatible con la agricultura, que es de lo que queremos que dependa el país. No vemos compatibles esas prácticas con la visión del Estado”.

Fumigación con glifosato

“Hay que cambiar la lógica. Fumigar la mata no va a acabar el narcotráfico, los cultivos se van es moviendo. Es más, pueden moverse a otro lado de la frontera, en Ecuador, por ejemplo.

Tenemos que trabajar poderosamente en sustitución de la cadena, en acuerdos con los cocaleros y sometimiento de justicia. Interdicción, la investigación de la cadena, y una cooperación de la cadena más fuerte. Quieren seguir el problema en Colombia pero el mercado de consumo es gigantesco.

Hay estudios que dicen que aun sí se dispersa por aviones, el glifosato se mantiene en el medio ambiente por mucho tiempo, contamina el agua. Es una contradicción, Colombia potencia mundial de la vida en donde la biodiversidad es lo máximo y queremos envenenar esa biodiversidad.

También tenemos que avanzar en echarle ojo a esos agrotóxicos que estamos usando en la agricultura, que muchos son iguales o peores que el glifosato”.

Parques Naturales

“El 30% del territorio de este país son humedales y capturan más carbono que los bosques. Y los de Bogotá, que son áreas protegidas, queremos que sean parte del sistema nacional ambiental y bajo la gobernanza ambiental y no como en el gobierno de Peñalosa, que les echó cemento.

Las obras al lado de los humedales son culpa del Estado. Lo más triste es que esas obras las están abandonando. En este gobierno pensaron que la forma de proteger un humedal es convertirlo en parque, cuando es un ecosistema que hay que cuidar”.

Tala de árboles

La deforestación es el problema ambiental más grave de Colombia. Es el objetivo uno A de la política ambiental porque una hectárea que usted deforesta son 550 toneladas de emisiones que van a la atmósfera y pierde la posibilidad de la captura de carbono.

Es el punto más estratégico de la política ambiental del próximo gobierno, y como vamos, no vamos bien.