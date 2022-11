Futuro de 'Iván Márquez' vuelve a generar polémica: ¿recibirá tratamiento político?

A las 11:50 PM de ayer miércoles, anunciaron la votación de la conciliación que prorroga la Ley de Orden Público para ser votada hoy jueves a las 12:15 AM, sin previa discusión. Eso no es serio. Acá estamos y propondremos aplazar, insisto: “Del afán no queda si no el cansancio”.