Gabriel Dumar, condenado por caso de Odebrecht, declara en juicio contra Luis Fernando Andrade

El empresario Gabriel Alejandro Dumar, quien es considerado uno de los ventiladores en el escándalo de Odebrecht y ya fue condenado a más de cuatro años de cárcel por su participación en este entramado, declaró este miércoles en el juicio que se adelanta contra el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade.

Dumar dio detalles de una supuesta reunión en Córdoba, durante el lanzamiento de la campaña Santos presidente, en donde él habría entregado una millonaria suma de dinero para Bernardo Miguel ‘el Ñoño’ Elías al parecer con el fin de financiar esta campaña, dinero que habría sido entregado directamente a Roberto Prieto.

“Esa reunión en esa finca, como le estaba relatando, los dineros que le entregué a Bernardo (‘Ñoño’ Elías), esa reunión era en lanzamiento de la campaña Santos presidente, en el departamento de Córdoba. Tras esa reunión, Bernardo me dice que le provisione 800 o 700 millones, no recuerdo el monto, que Prieto se los había pedido. Desconozco si Prieto se los pidió sabiendo que era de Odebrecht o desconozco para qué razón se los pidió Prieto; según lo que me dijo Bernardo, era para la campaña”, aseguró Gabriel Dumar, condenado por escándalo de Odebrecht.

Dumar también dio detalles de un supuesto interés que de la exministra de transporte Cecilia Álvarez en impulsar el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra a favor de Odebrecht, con el propósito también de favorecer a la exministra Ginna Parody.