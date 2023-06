General William Salamanca sobre supuestas chuzadas: "No todo se hizo a espaldas de la Policía"

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, se refirió a las denuncias sobre supuestas interceptaciones ilegales a dos extrabajadoras de Laura Sarabia . Precisamente, el abogado de la exjefe de gabinete de Gustavo Petro emitió un comunicado refiriéndose acerca de los audios revelados en las últimas horas.



Salamanca manifestó que es respetuoso del debido proceso y que la investigación seguirá a cargo de la Fiscalía y la Procuraduría. Además, recalcó que están revisando los protocolos para las interceptaciones y reveló lo que le dijo la anterior directora de la Dijín cuando fue consultada por estos hechos.

“Hablé con ella y me manifestó que no había sido informada, que no había sido consultada y que había fortalecido los controles en las áreas de interceptación, pero dejemos que la investigación avance y conozca el país finalmente qué pasó”, declaró el general William Salamanca.

En ese orden de ideas, el director de la Policía Nacional agregó que “no todo se hizo a espaldas de la Policía porque aquí cada uno responde por sus actuaciones".

"Pero, insisto, ante estos hechos es la autoridad de la Fiscalía la que debe esclarecer e investigar”, anotó.

Además, se conoció un comunicado firmado por el abogado de Laura Sarabia. Este documento fue publicado en la cuenta de Twitter de la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro.



“En virtud de los audios revelados por la revista Semana, el día 4 de junio, en mi condición de defensor de la doctora Laura Sarabia Torres es importante aclarar que manifestó desde el momento de su renuncia que existían acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle daño a un Gobierno que se comprometió con el cambio”, dice la comunicación.

Además, su abogado manifestó que ella acudirá a todos los llamados de la justicia para esclarecer esta situación.

“Siempre la Dra. Sarabia ha reafirmado su compromiso, apoyo y convicción con el Presidente Gustavo Petro. Por ello, acudirá a todos y cada uno de los llamados de la justicia y de los entes de control para dar claridad y explicación sobre los hechos de su competencia y conocimiento, se defenderá de los ataques indignantes y humillantes a los cuales fue sometida en su condición como mujer desde tiempo atrás por Armando Benedetti”, recalca.

“Como jefe del gabinete en todo momento y actuación protegió firmemente la institucionalidad con honestidad y transparencia, jamás cedió a los chantajes y amenazas que buscaban intereses personales”, concluye la comunicación.