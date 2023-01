Gobernador de La Guajira promete luchar contra la corrupción que azota a su departamento

Nemesio Roys cambió la silla en la que se sentaron sus antecesores, algunos en la cárcel o huyendo. Alcalde de Cartagena envió un mensaje en el mismo sentido.

En su intervención ante el Concejo de la ciudad, el alcalde William Dau hizo una advertencia clara de su decisión para luchar contra la corrupción. Dijo que no permitirá que la elección del contralor distrital se convierta en un proceso amañado.

“Eso no va a suceder, no volverá a pasar mientras yo, William Dau, sea el alcalde de Cartagena. No va a suceder durante los próximos cuatro años que yo esté al frente de la ciudad de Cartagena”, señaló el nuevo burgomaestre.

Pero esa no es la única preocupación de Dau, también dijo que le inquieta la elección del nuevo personero de su ciudad.

La corrupción también fue motivo de acciones de Nemesio Roys, el nuevo gobernador de La Guajira. El mandatario retiró la silla en la que en los últimos ocho años se sentaron los doce antecesores, algunos hoy presos, condenados o huyendo por cuenta de actos de corrupción.

"Primero hay solucionar ese problema institucional que tenemos; segundo, la crisis financiera por la que atraviesa el departamento y tercero solucionar un paro que tenemos en la Universidad de La Guajira”.

Roys, que se perfila como un nuevo aire para La Guajira, aspira a recuperar la confianza institucional a través de la inversión social, la generación de empleo y la seguridad.