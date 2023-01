Gobernador de Nariño dice que le cancelaron la visa a Estados Unidos por su posición ambientalista

Camilo Romero no pudo asistir a la Semana del Clima en Nueva York. No descartan que una investigación de la Fiscalía sea la verdadera razón.

"Me quitaron la visa que me permitía entrar a Estados Unidos. Estaba invitado a la semana climática en Nueva York para exponer todo lo que hemos hecho en defensa del ambiente en Nariño: no al fracking, no al glifosato, sí a la sustitución de cultivos", indicó Romero en su cuenta de Twitter.

El gobernador acompañó el texto con una foto de la acreditación en la que aparece su nombre, como constancia de la que iba a ser su participación en la Cumbre de la Acción Climática que se lleva a cabo esta semana en Nueva York.

Además, en la imagen aparece una carta de los organizadores en la que agradecen la participación de Romero y le dan detalles de las actividades.

El pasado 19 de septiembre el gobernador fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía General de la Nación por la presunta irregularidad en un contrato para la venta de aguardiente.

Según la Fiscalía, el costo del contrato fue de 18.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de dólares) y el testigo estrella sería su propio primo Andrés Felipe Arango Romero.

Jairo Otero, denunciante de este proceso, señaló que “conocí a Felipe Arango en la campaña del doctor Camilo Romero, y conocí que era primo de él, era miembro del Partido Verde. Estuvo en unos días cuando empezó la gobernación de Nariño siendo como el enlace que miraba la parte burocrática y contractual”.

Tal era la cercanía del hoy testigo estrella, que su esposa Angélica Cruz fue la secretaria privada de Romero en el inicio de la administración.

Noticias Caracol conoció que las investigaciones contra el gobernador se han ampliado a temas como la adjudicación del programa de alimentación escolar y la contratación de la remodelación del estadio Libertad.

Romero afirmó que "si fuera por procesos, pues muchos tendrían ya la visa cancelada, digamos cuántos procesos tiene, para darle un ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, tiene muchos procesos y perfectamente puede ir a Estados Unidos".

