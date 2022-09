Gobierno advierte que no apoyará “ninguna actividad de autodefensa” ante invasión de tierras

Ante la comisión Quinta del Senado , la ministra de Agricultura, Cecilia López, abordó el tema de la problemática con las tierras. Explicó que lo primero es diferenciar los casos de invasión ilegal, cuando hay una acción criminal coordinada para apoderarse de predios de terceros, y cuando se trata de una ocupación, como las de los indígenas que reclaman sus tierras desde hace décadas.

En los casos de ocupación, López indicó que se están adelantando diálogos y que, si no surten el efecto, se aplicaría el uso de la fuerza.



Publicidad

Que quede claro que ahí el tema de los derechos de los indígenas está en mente, estamos trabajando con eso, pero ojalá cuando el gobierno empiece a mostrar resultados, que va a ser ya, eso demuestre la voluntad política del gobierno de distribuir, de legalizar, de hacer una reforma rural. Ahí es el mejor incentivo para que estas presiones sobre la tierra, sobre todo las de la ocupación, bajen su presión

Sin hacer una mención específica, la ministra advirtió que el gobierno no apoyará “ninguna actividad de autodefensa”.

“Eso no se puede apoyar, es una responsabilidad del Estado cuidar cuando se necesite y cuando se justifique, y cuando se violen los derechos es el Estado, en eso no podemos fallar. Pero no se apoyan las autodefensas, digan lo que digan. No podemos repetir ni abrir un espacio para ese capítulo tan doloroso del país.