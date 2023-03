Gobierno avanza en reforma rural integral: ¿cuántas hectáreas de tierra se han adquirido?

El director de la Agencia Nacional de Tierras hizo un balance de la adquisición de predios para la reforma rural . Según Gerardo Vega, se han adquirido 7.000 hectáreas, de las cuales 3.500 se destinarán a dicha tarea y la otra mitad será para proyectos productivos.

El funcionario aseguró que Fedegan ha realizado un gran aporte: "340.000 ofertas hechas por Fedegan, que es lo que nos ha llegado".

Recordemos que no solamente Fedegan, Fedegan ha hecho un aporte importante ya en las ofertas, pero cualquier colombiano, colombiana, que tenga propiedad en el sector rural y que quiera ofertarla al Gobierno lo puede hacer”, dijo Gerardo Vega.

La reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro y los partidos Conservador y de La U sostuvieron una reunión para sacar adelante la reforma a la salud. El Gobierno tuvo que ceder en algunos puntos para conseguir el aval y poder llevar un nuevo proyecto al Congreso de la República.

A continuación, le mostramos un comparativo de lo que planteaba el gobierno y lo que se modificó tras el encuentro en tres temas puntuales: administración de los recursos, atención primaria y la gestión de las EPS.

Administración de los recursos

Así era la propuesta del Gobierno

Según la propuesta inicial del gobierno, los recursos del sistema de salud los tendría la Adres, que sería la única administradora. Esa entidad pagaría, con autorización de fondos regionales, a las clínicas y hospitales.

No estaban las EPS como administradoras del dinero, pero sí se proponía la creación de esos fondos para auditar los pagos y estarían ubicados en municipios y departamentos.

Así quedaría tras acuerdo con los partidos

Los recursos serían administrados por la Adres, pero desaparecen los fondos regionales. Es decir, la Adres haría directamente los pagos a las IPS (clínicas y hospitales). Aquí tampoco están las EPS como administradoras, punto igual al del gobierno.

Esto significa que la Adres tendrá que fortalecer las capacidades para hacer los pagos a través de giro directo, además de realizar la auditoría.

Atención primaria

Así era la propuesta del Gobierno

La reforma de la ministra Carolina Corcho decía que se crearían los Capri, Centros de Atención Primaria, donde debían inscribirse las familias de acuerdo con el lugar de residencia. Allí sería la atención básica y luego esos centros los remitiría a las grandes clínicas y hospitales de acuerdo a las necesidades del paciente. Los Capri, se proyectaba, los manejaría el Estado.

Así quedaría tras acuerdo con los partidos

Los Capri no serían de manejo exclusivo del Estado, sino que entraría un sistema mixto, es decir, atendidos por clínicas y hospitales tanto públicos como privados.

No se construiría una nueva infraestructura para la atención primaria, sino que se utilizaría la que existe. La gente puede escoger su lugar de atención y no limitarse al Capri del lugar donde resida.

Gestión de las EPS

Así era la propuesta del Gobierno

La propuesta inicial decía que no se crearían más EPS y que no administrarían recursos, pero que sí estarían administrando las funciones de los centros de atención primaria Capri. Y que durante el proceso de transición al nuevo modelo se iban a territorializar para concentrar su esfuerzos en atender a los pacientes de acuerdo a las zonas donde fueran fuertes. Un proceso de transición que terminaría desmontando las EPS y dejando solo a la Nueva EPS, que es la pública.

Así quedaría tras acuerdo con los partidos

Las EPS no van a desaparecer, pero sí tendrán unas condiciones especiales. Serán gestoras de salud y vida, no van a gestionar ni tener a su cargo el dinero para los pagos, pero sí ayudarán a articular toda la red de prestación de los servicios. Por último, no tendrán integración vertical, lo que quiere decir que no se encargarán de contratar a las clínicas y hospitales de su preferencia.

Además, las EPS recibirán un 5% de los recursos para los gastos de la administración.