Gobierno busca acuerdo nacional para sacar adelante reformas a la JEP

Liberales y La U no apoyan cambios a la justicia especial. Centro Democrático y conservadores piden fortalecer la extradición.

La crisis derivada por el caso Santrich, lo difícil de tramitar las objeciones a la JEP y la falta de mayorías en el Congreso llevaron al presidente Iván Duque a reunirse en privado y por separado con los partidos políticos aliados del gobierno e independientes, para buscar un gran acuerdo político para fortalecer la extradición y, según el ejecutivo, proteger la institucionalidad.

Publicidad

“Lo que ocurrió con el caso Santrich no puede volver a pasar. No puede ocurrir un enfrentamiento entre la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (…) debe haber claridad y que no se dé la sensación de impunidad”, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al finalizar el encuentro.

En esa búsqueda, el gobierno encontró el respaldo del Centro Democrático, los movimientos cristianos y los conservadores.

“Nos parece necesario para el país el acuerdo que el señor presidente está promoviendo para introducir unas reformas a estos textos de La Habana”, indicó el senador Álvaro Uribe.

“Lo que tenemos es que fortalecer la extradición, el combate del narcotráfico, la erradicación de cultivos y, sobretodo, evitar la impunidad de los narcotraficantes”, expresó Andrés Pastrana, expresidente de Colombia.

Publicidad

El Partido Liberal y La U marcaron líneas rojas frente a ese consenso.

“Le dejé claro al señor presidente que nuestro compromiso con el acuerdo de paz es indeclinable y que no haríamos nada que pueda afectar su integridad”, aseguró César Gaviria, director del Partido Liberal.

Publicidad

“Un acuerdo coordinado por el señor presidente sí, un acuerdo coordinado directamente por el Centro Democrático no”, dijo Aurelio Iragorri, director del partido de La U.

El gobierno aseguró que primero busca un acuerdo con los partidos de gobierno e independientes, si lo logra, escuchará a la oposición.

“Un acuerdo nacional que no tenga en cuenta a la oposición y a las fuerzas alternativas sentadas en una mesa de diálogo, no puede ser un acuerdo nacional”, indicó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.

Cambio Radical también asistió a la cita con el presidente Iván Duque dejando claro que es necesario incluir a todos los sectores, así como a la justicia.