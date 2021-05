Gobierno dialoga con algunos partidos para nueva reforma tributaria que, insiste, es urgente

Tras la caída de la reforma tributaria para el gobierno es urgente concertar y tramitar un nuevo texto. Por eso convocó a los directores y voceros de partidos políticos.

Daniel Palacios, ministro del Interior, insistió en que el trámite “es urgente, estamos en ese camino de avanzar en el nuevo texto, en el diálogo con los partidos, avanzando con los presidentes de las diferentes colectividades, con los parlamentarios en una situación que, como lo he mencionado es urgente, es necesario, aquí no existen caprichos, no existen terquedades”.

Los puntos sobre los que debe girar el nuevo texto y en los cuales, según la administración de Iván Duque, hay consenso son:

Una sobretasa de renta temporal a empresas.

Prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal.

Incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente.

Crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos.

Profundizar programas de austeridad del Estado.

El senador Gabriel Velasco del Centro Democrático, primera bancada con la que se reunió el Gobierno, sostuvo que “las necesidades sociales del país no dan espera, estamos en una pandemia, estamos en una situación muy difícil para muchos colombianos y lo que requerimos es un texto sencillo, simple y un gran consenso para poder ayudar a los más necesitados de Colombia”.

A esa cita en la Casa de Nariño también fueron llamados los partidos Conservador y De La U.

El contacto con César Gaviria, líder de los liberales, y con Cambio Radical sigue en proceso.

Por su parte, Katherine Miranda, representante por la Alianza Verde, dice que no han sido citados, por lo que ven “como una gran burla el llamado que había hecho el presidente Iván Duque a un gran pacto nacional cuando hoy están en palacio reunidos los partidos políticos tradicionales desconociendo el clamor de la ciudadanía, la oposición en el Congreso de la República y todos los sectores sociales del país”.

Entretanto, Palacios dijo que “cada Ministerio está hablando con los diferentes sectores empresariales, sectores sociales, para escuchar las propuestas y con eso avanzar en una propuesta que, además, deberá ser debatida en el Congreso de la República, que es donde se tramitan las leyes”.