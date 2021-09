Gobierno dice que artículo que suspende ley de garantías tiene fin superior: “Empleo y más empleo”

En primer debate, los partidos de Gobierno arrasaron en la votación del presupuesto general de la Nación. Entre los artículos más polémicos está el que suspende la ley de garantías .

Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, pidió eliminarlo al asegurar que es un mico escondido que pondría en riesgo las elecciones del 2022.

“Esto es una trampa al país, esto no es transparente, esto no es correcto, esto no es lo adecuado. Compitamos en franca lid en las próximas elecciones, pero no con estas jugaditas y estas trampas”, afirmó.

A pesar de la petición de la oposición, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, salió en defensa de la suspensión de la ley de garantías y, como Gobierno, respaldo el artículo.

“Es un artículo esencial también en el propósito de reactivar la economía. Apreciados congresistas, este artículo tiene un propósito superior y el propósito superior se llama empleo, empleo y más empleo”, dijo.

Para el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, la aprobación de este artículo abre la puerta para que la contratación del país sea utilizada por servidores públicos para hacer campaña.

En contexto: Artículo en presupuesto general beneficiaría a quienes quieran trasladarse a Colpensiones

“Sería un terrible error, llevaría un incremento drástico de los riesgos de corrupción en un contexto electoral, estaríamos haciéndoles un favor a quienes están detrás de los recursos públicos e intereses políticos”, señaló.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), explicó que “la ley de garantías es una ley estatutaria, lo que significa que no puede ser modificada mediante ley de presupuesto, que es una ley ordinaria”.

“Esto es claramente inconstitucional. En segundo lugar, es completamente perjudicial eliminar el artículo que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos. Esta eliminación abriría la puerta a posibles riesgos de corrupción administrativa y la destinación irregular de recursos con fines proselitistas”, indicó.

Por ahora, las fechas de inicio de la ley de garantías para el 2022 están establecidas de la siguiente manera:

13 de noviembre 2021: inicio de restricciones por elecciones al Congreso.

29 de enero 2022: inicio de restricciones por elecciones presidenciales.