Gobierno echa para atrás solicitud para anular el fallo que reconoce las curules de paz

El Gobierno nacional reversó su determinación de pedir a la Corte Constitucional la anulación del fallo que reconoce las 16 curules para las víctimas del conflicto armado.

Emilio Archila, consejero para la estabilización, anunció la decisión.

“Siguiendo las directrices del presidente Iván Duque, el Gobierno retiró la solicitud de nulidad respecto a la decisión de la corte en donde se pronunció respecto de las curules de las víctimas. Este Gobierno, tal como lo ha señalado el presidente, respeta la institucionalidad y en este punto específico siempre hemos dicho que acataríamos”, manifestó Archila.

Pero ante la Corte Constitucional aún se mantiene la solicitud de nulidad radicada por el constitucionalista Juan Manuel Charry.

“No proceden acciones de tutela por criterios de interpretación en este caso, interpretación de una mayoría donde no tiene en cuenta las sillas vacías, lo cual es muy discutible y criticable; y por el principio de inmediatez, al parecer la tutela no cumplió con ese requisito”, señaló.

Antes que se conociera el reversazo, las víctimas y el ponente de la ley que habilitó las curules cuestionaron la intención que tuvo el Gobierno.

“La propia Presidencia de la República, en vez de acatarlo, trata de interponer un recurso de nulidad sin ningún futuro”, había dicho Roy Barreras.

Mientras que Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado, afirmó: “Una vez más el Gobierno de Iván Duque se pone en contravía de los derechos de las víctimas, en este caso, presentando un recurso de nulidad”.

La Corte Constitucional avaló las curules de paz con una votación de cinco magistrados a tres.