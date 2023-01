Gobierno explica por qué presentará reforma pensional hasta el 2020

El problema de las pensiones no está en la edad, insistió la ministra de Trabajo al decir que el proyecto que se presente al Congreso debe ser más equitativo.

Alicia Arango aseguró que el sistema debe ser más equitativo y tener en cuenta a quienes no gozan de pensión ni salud.

Según la ministra de Trabajo, la reforma debe hacerse de cara al país y ser socializada con todos los sectores.

Por ello, sugirió que en la mesa donde se redacte el proyecto que se presentará al Congreso el próximo año, “además de los estudiosos y expertos, que son los que saben del tema, puedan también estar sentados los empresarios y trabajadores”.

“El problema nuestro de las pensiones no es la edad, no nos engañemos, el tema es un sistema que está distorsionado y que no tiene en cuenta a la mayoría de los trabajadores colombianos que hoy no reciben pensión ni salud”, recalcó la funcionaria sobre lo que debe plantearse en la reforma.

“Cuando solo cotizan 8.300.000 personas de 22.600.000 trabajadores tiene que ver qué es lo que está pasando”, subrayó.

Frente a este aspecto, Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, detalló que solo el 30% de las personas que tienen la edad para jubilarse reciben este rubro.

Por su parte, la ministra de Trabajo dijo que no es cierto que el sistema pensional esté al borde de quebrarse. “Bomba, bomba, va a haber dentro unos años, hoy no hay”, subrayó.

Agregó que la cartera de Hacienda también está de acuerdo en postergar la discusión de una reforma pensional por un año más.

Asimismo, dijo que el Gobierno de Iván Duque se mantendrá en cuatro premisas: no aumentar la edad de pensión, respetar los derechos adquiridos, respetar la pensión sustitutiva y designar subsidios a las pensiones más bajas.



