Gobierno logra acuerdo con todos los partidos, incluida oposición, para “derrotar la corrupción”

Tras una reunión de 6 horas en la Casa de Nariño, a la que también asistió la FARC, se acordó presentar 10 proyectos que deben aprobarse antes del 2019.

Para eso el Gobierno enviará mensaje de urgencia al Congreso de la República.

En el encuentro, que terminó en la madrugada del jueves, se consensuó impulsar los proyectos anticorrupción presentados al Legislativo por parte del Gobierno, el fiscal y el procurador.

Así mismo, se convino presentar otros cuatro proyectos de ley correspondientes a igual número de puntos incluidos en la consulta anticorrupción del pasado domingo.

También se acordó constituir una mesa técnica que será coordinada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, donde todos los partidos políticos tendrán un representante.

A todo este paquete anticorrupción se le dará trámite de urgencia, con miras a entregarles a los colombianos, en diciembre próximo, “la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos de ley”, indicó el presidente Iván Duque.

“Aquí no hay vanidades, aquí lo que hay es un sentido de patriotismo de todos para contribuir a ese gran esfuerzo que es derrotar la corrupción y creo que hoy se avanzado muchísimo para que este paquete legislativo les dé una gran alegría los colombianos”, precisó el mandatario al término del encuentro.

“Celebro toda la disposición de los partidos en la noche de hoy, celebró la buena disposición también de todos los miembros del comité promotor, a quienes felicité”, expresó.

Extendió su felicitación a “los colombianos que se expresaron en las urnas y que le han dicho con claridad a Colombia y el mundo: no queremos más corrupción”.

A la cita en la Casa de Nariño asistieron Gustavo Petro, Rodrigo Londoño (Timochenko), Claudia López, Angélica Lozano, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo, entre otros políticos.

