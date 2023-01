Gobierno negó ante el Senado que vaya a presentar una reforma pensional o laboral

Ministros de Trabajo y Hacienda dijeron que ni siquiera “hay una letra escrita”. Algunos congresistas rechazaron reforma tributaria, próxima a votarse.

La senadora por la Unión Patriótica Aída Avella, habló sobre la reforma pensional, que, afirmó, lo que busca “es acabar a Colpensiones y el régimen de prima media, porque entonces cómo van a hacer si todas las pensiones van a estar ligadas a las cotizaciones efectuadas en el plan de desarrollo”.

A esto, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla le respondió que “el Gobierno no ha presentado ninguna reforma pensional al Congreso de la República”.

Asimismo, cuestionó que se hable en el Senado de ese proyecto con lo que se publica en la prensa e invitó “a que cuando se traiga la protesta aquí al Congreso sea la propuesta la que se discute, no unos recortes periodísticos”.

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, por su reporta, se refirió a la reforma laboral y aseguró “que no hay una letra escrita”.

“Ideas, miles. ¿De dónde? De todos los sectores”, matizó.

En el debate, el senador del Polo Democrático Alexánder López rechazó la reforma tributaria con el argumento de que beneficia a los empresarios y le pidió al ministro Carrasquilla retirarla.

Ante esto, el jefe de la cartera de Hacienda respondió que la “tributación tan baja que tenemos en Colombia, creo yo, y es el punto con el cual quiero controvertir, no se debe a que las empresas paguen muy poquito”.

El encuentro se dio en medio de un debate promovido por los partidos de oposición para reiterar su apoyo al paro nacional, que inició el 21 de noviembre.

“Este paro no va a detenerse. Por ahí escuchaba yo a alguien del Gobierno que decía ‘eso tranquilo, que apenas llegue la Navidad eso se emborrachan y se acabó este paro’. No, este paro va indefinido y a eso le apostamos”, sostuvo el senador López.