Gobierno no respaldó proyecto del Centro Democrático para crear una supercorte

El senador Álvaro Uribe respondió que su partido no busca afectar la iniciativa de reforma a la justicia que tiene el Ejecutivo.

Gloria María Borrero, ministra de Justicia, explicó que el proyecto del Centro Democrático “es una propuesta que no acompaña el gobierno”.

Tras reunirse con la comisión primera del Senado, logró un acuerdo para unificar las iniciativas de ese partido, la del Ejecutivo y la de Cambio Radical.

“La organización de cortes va a quedar igual que como está hoy, pero vamos a fortalecer el tema de la unificación de jurisprudencia en aras de una mayor seguridad jurídica”, señaló.

El proyecto presentado por los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia planteaba acabar con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y crear una supercorte para reemplazar a la Corte Constitucional.

Tras la reacción del Gobierno, Uribe precisó que “esto no se opone al proyecto de la ministra. Es muy claro, la senadora Paloma, todos nosotros vamos a ayudar a que el proyecto de la ministra salga bien, se enriquezca y que todos estos temas los sigan discutiendo el país tranquilamente”.

