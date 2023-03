Gobierno "nunca ha priorizado la reforma política": Roy Barreras

De “autogol” calificó Roy Barreras la caída de la reforma política , que este jueves fue retirada luego de que tanto la bancada del Pacto Histórico como el presidente Gustavo Petro le quitaran su apoyo. “No queda ningún tema progresista”, fue la estocada final por parte del mandatario.

En diálogo con Noticias Caracol, el presidente del Senado manifestó sentirse “triste” tras el revés. Roy Barreras explicó que el miércoles la oposición “aprovechó que los ponentes no estábamos, ni Ariel Ávila ni yo, y avanzaron muy rápidamente. Casi logran hundir la reforma política, la salvamos a último minuto, pero sorpresivamente el gobierno le quitó el respaldo y ya no había nada más que hacer”.

Publicidad

Roy Barreras también lamentó que el gobierno nacional no priorizara la reforma política, como sí lo hizo con la pensional, la de la salud y la laboral. “No sé por qué no le gusta la reforma política”, recalcó y se lanzó con una hipótesis: “Probablemente porque limitaba poderes presidenciales para fortalecer un sistema más parlamentario de control político o probablemente porque le parece que no es esencial para el cambio social”.

Para el senador, “hubo mucha falsedad y superficialidad en el estigma de la reforma. Es absolutamente falso que hubiera micos. Para ganar ‘likes’, inclusive algunas congresistas del propio gobierno se inventaron esa falacia”. En este punto señaló con nombre propio a Katherine Miranda.

Publicidad

“Los micos son normas escondidas en los incisos, (pero) esto estaba transparente frente al país, radicado por el propio gobierno desde el primer día y es una buena propuesta de su compañero de partido, Ariel Ávila, que es avanzar hacia un régimen semiparlamentario como el que propuso Alfonso López Michelsen, como hace mucho tiempo en el que los partidos de gobierno asumen la responsabilidad de gobernar, como ocurre en toda Europa y Estados Unidos”, explicó.

Sobre el respaldo del Partido Verde para otros proyectos del gobierno, Roy Barreras dijo, usando términos futbolísticos, que “hay que ir a los camerinos y evitar contradicciones internas, hay que hacer unos cambios y salir unidos, toda la coalición de gobierno”.

Publicidad

Barreras asegura que es la quinta vez, desde el acuerdo de paz, que intenta una reforma política y considera que la razón por la que no lo ha logrado es porque se trata de un tema “que no les gusta a las mayorías”.

Publicidad

Uno de los puntos más polémicos del proyecto de reforma política fue interpretado como reelección automática de congresistas. “Qué falsedad del tamaño de una catedral, lo único que se garantizaba allí era que no les negaran el aval, porque aquí hay partidos que tienen dueño y si el congresista tiene ideas propias que no les gusta, les niegan el aval”, respondió Barreras.