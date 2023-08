Gobierno Petro “está en entredicho” tras declaraciones de Nicolás Petro, afirma Sergio Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció tras las declaraciones que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, dio sobre la presunta financiación irregular en la campaña de su padre en 2022.



“Es una bomba que estremece los cimientos de la democracia en Colombia”, aseguró, subrayando que “estamos jugando con candela en nuestro país”.

“Lo que estamos viendo hoy es la corrupción, lo que significa la política, esa política que hoy está desprestigiada, donde en Colombia no hay confianza, donde se dice político corrupto ladrón”, lamentó Sergio Fajardo.

Según él, “la forma como se hacen las campañas determina cómo se gobierna. Lo que ocurre en esas campañas es una vergüenza. Y ha habido y hay una cantidad de recursos que se han metido allá y que han influido en las elecciones”.

“Muchos líderes supuestamente han dicho ‘es que así es la política’. La política no tiene que significar hacer trampa, tiene que ser el oficio más digno que puede tener una sociedad”, manifestó, agregando que “no hay que tragarse sapos, no tiene que ser que todo vale, que con tal de ganar haga lo que sea”.



“No aceptemos que cualquier cosa vale con tal de llegar al poder. No todo vale. No aceptemos la trampa, no aceptemos la viveza”, aseveró.

Sergio Fajardo señaló que en el país “todos sabemos los platales que han entrado en esas campañas, pero hay una excusa permanente: ‘demuéstrelo, traiga las pruebas’, y en Colombia hay impunidad gigantesca”.

Para el excandidato presidencial, con lo revelado por Nicolás Petro “el daño que está pasando es gigantesco. El presidente debe tener un juicio justo y vamos a ver cómo se comporta y cuál es la altura de su envergadura para enfrentar esta situación tan dramática. Es el hijo del presidente”.

Y es que para Sergio Fajardo, “la forma como va a actuar el presidente y a responder en esta circunstancia va a ser muy importante porque su gobierno está en entredicho y estará en entredicho todos los días hasta que no se haga claridad en este caso, y eso va a tomar mucho tiempo, y va a ser un presidente que va a tener que estar a la defensiva, que para él es atacar y va a haber una confrontación muy grande”.

Según el político, el presidente Gustavo Petro ha tenido “comportamientos ambivalentes. Uno, llamar a que la justicia actúe de manera independiente, pero al mismo tiempo decir ‘yo al único que le respondo es a mi pueblo’”.

“Esa confrontación se convierte en una polarización peor. Eso es muy dañino para nuestro país porque va a aumentar las rabias, ya que hay personas que creen en el presidente y tienen todo el derecho, que no creen en lo que está ocurriendo”, añadió.

Así mismo, aseguró que aunque “la película del proceso 8.000 fue dramática, esta es más complicada todavía porque el presidente Samper decía que él no vio, que eso había sido a sus espaldas”, pero “aquí es el hijo del presidente el que está haciendo unas acusaciones tremendas”.



“Estamos caminando sobre una cuerda floja muy dura para nuestro país”, sostuvo.