Gobierno presentará proyecto para que grandes empresas paguen puntual a las pymes

La iniciativa busca que los pequeños y medianos empresarios reciban el pago por sus productos o servicios en máximo 30 días y no 180.

Cerca del 94% de las empresas en Colombia son pymes (pequeñas y medianas), es decir, máximo tienen en su nómina a 200 empleados. Estos emprendedores se ven afectados por una práctica que han institucionalizado los grandes empresarios ante el vacío legal, asegura el gremio de los pequeños comerciantes.

“Las grandes empresas se están financiando con las pequeñas, nos están pagando a 120, 150 hasta 180 días después”, afirma Antonio Osorio, vicepresidente de Acopi.

No solo no existe un plazo definido para pagarle al emprendedor, sino que no hay sanción para aquellas empresas que hagan esperar hasta 180 días para efectuar el pago y que en algunos casos se escudan en "condiciones contractuales". Una práctica que el mismo gobierno buscará acabar en el mes de marzo, a través de un proyecto que presentará al Congreso.

“El proceso se da gradualmente hasta llegar a una propuesta de 30 días de pago. Creo que en el caso colombiano será indispensable lograr ese mecanismo de transición en diálogo concertado con los sectores empresariales, para buscar esa idea de ética empresarial y solucionar el problema de flujo de caja”, asegura el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.

Ya el Centro Democrático anunció su espaldarazo al proyecto. Otros sectores, liderados por el representante Mauricio Toro, ya tienen una iniciativa en curso en el Congreso que va en el mismo sentido.

“Con este instrumento, lo que pretendemos es sancionar con intereses moratorios a aquellas empresas que violen más de 30 días de pago de una factura de un emprendedor o de un microempresario”, señala Toro.

El anuncio se da justo después de que en Chile el presidente Sebastián Piñera promulgara una ley que también busca establecer un plazo máximo de 30 días para pagarles a las pymes.