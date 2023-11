Gobierno regulará precios de medicamentos: “No a laboratorios por encima de un pueblo”

El ministro de Salud de Colombia defendió en el Congreso de la República la gestión del Gobierno para enfrentar la crisis de desabastecimiento de medicinas y anunció que algunos precios de medicamentos serán intervenidos para bajar su costo.



Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, se fue de frente contra las empresas farmacéuticas, señalando que, a partir de diciembre, junto con todo su equipo técnico, estructurará un plan para bajar los precios de varios medicamentos.

De acuerdo con lo dicho por el jefe de la cartera de Salud, analizarán cuáles son esas enfermedades para las que los precios de medicamentos están altos.

Asimismo, indicaron que después del mes de enero de 2024 se dará a conocer una circular donde se va a fijar técnicamente cómo será la reducción de los precios de medicamentos.

Es de señalar que esta estrategia también hace parte del plan de Gobierno nacional para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos que se ha presentado en el país.



“Pero no más presiones. No los laboratorios por encima del Estado, no los laboratorios por encima de las necesidades de las gentes humildes. No los laboratorios por encima de un pueblo que sufre y que necesita la mejor atención”, aseguró el ministro Jaramillo.

De otro lado, en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó una de las consideradas líneas gruesas de la reforma a la salud: las funciones de la Adres para que pueda ser el pagador único, haya giro directo y, adicionalmente, que a clínicas y hospitales que presten un servicio les puedan pagar el 80% pasados 30 días y el 20% una vez se cumplan las auditorias.