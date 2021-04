Gobierno tiene una “operación mermelada” para que Congreso apruebe la reforma tributaria: Gaviria

El expresidente César Gaviria denunció que la Casa de Nariño puso en marcha una "gigantesca operación mermelada" para lograr los votos en el Congreso que le den luz verde a la reforma tributaria .

El pronunciamiento estuvo centrado en el rechazo a la propuesta, pero sobre todo en la denuncia de ofrecimientos a los congresistas.

Que esos señores se van a enterrar para recibir un mendrugo o una cosita que les tiran, no, no sean bobos. La operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca. Yo no voy a ponerme a criticar eso, tienen que gobernar, estaban metidos en una cosa de no gobernar, terrible César Gaviria, expresidente de Colombia

Gaviria también le aclaró al gobierno que con ofrecimientos no van a manejar su colectividad: “creyeron que a punta de mermelada iban a manejar el partido Liberal. No, no van a manejar el partido Liberal a punta de mermelada, yo se los garantizo, este partido no va a tomar esa decisión porque es totalmente inconveniente. Yo he convencido a la mayoría que eso no es lo que hay que hacer”.

A Iván Duque y Alberto Carrasquilla también les envió un mensaje: “Sería bueno que la Casa de Nariño, el presidente y el ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, les pase por la cabeza que las listas al Senado y Cámara no las hacen en Palacio, ni las hace el ministro de Hacienda, las hace el partido Liberal”.

Gaviria aseguró que el gobierno estaría dispuesto a quitarles los beneficios a los congresistas que reciban mermelada, si al final estos no votan favorablemente la reforma tributaria.