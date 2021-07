Gobierno y comité del paro reaccionan a críticas del nuncio apostólico por “intransigentes”

Un llamado a la seriedad hizo la Iglesia católica, en voz del nuncio apostólico, al Comité Nacional del Paro y al Gobierno nacional para buscar una salida al estallido social en Colombia.

"No tiene solución en la medida que no se establece un diálogo serio, en la medida que no se establecen puentes de comunicación, en la medida que no se hacen acuerdos para encontrar vías de salida que den esperanza, eso es fundamental. Yo creo que ahí está el problema”, señaló monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, en diálogo con Noticias Caracol .

Y calificó a las partes como intransigentes.

“Hubo mucha intransigencia en instaurar el diálogo, se tardó mucho. Se perdieron en preliminares que pudieron haberse puesto en mesas específicas y después no se llegó ni siquiera a uno de los argumentos centrales, con lo cual prácticamente llegamos a una imposibilidad de diálogo y de negociación”, señaló monseñor.

Vea la entrevista completa del nuncio apostólico, monseñor Luis Mariano Montemayor:

Ante estas declaraciones, el gobierno e integrantes del Comité Nacional del Paro respondieron.

“La única cosa en la que fui intransigente, y en la que el gobierno fue intransigente, era la necesidad de no tener bloqueos”, indicó Emilio Archila, consejero para la estabilización y vocero del gobierno.

“El paro comenzó el 28 de abril y solamente es el 18 de mayo que el gobierno inició una negociación con el Comité Nacional del Paro. Pero lo que es más grave, hizo un preacuerdo en medio de una negociación con el comité nacional del paro del cual se bajó”, señaló Fabio Arias, fiscal de la CUT.

El Gobierno nacional aseguró que está dispuesto a seguir dialogando.

“Estamos y estuvimos absolutamente listos respecto del documento de garantías a la protesta. Ellos habían dicho que tenían cinco puntos críticos, sobre esos cinco puntos críticos ya llegamos con propuestas para resolverlas y con respecto a los temas de fondo ya teníamos lista las metodologías de lo que hubiera sido la negociación”, agregó Archila.

Desde el Congreso de la República, y otros sectores de la Iglesia católica, también hubo reacciones a estas declaraciones del nuncio apostólico.

Como la del senador de Centro Democrático Santiago Valencia: “Para hablar se necesitan dos, para negociar se necesitan dos, para dialogar se necesitan dos y aquí lamentablemente lo que tenemos en el tema del paro nacional es un grupo muy reducido de personas con intereses claramente de elecciones del 2022 que no quieren hablar”.

Monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social, también opinó: “Nosotros consideramos que durante la negociación entre el Gobierno nacional y el Comité Nacional del paro había unas situaciones que se fueron presentando. Se colocaron sobre la mesa los temas relacionados con las garantías de la protesta social que exigían mucha capacidad técnica de negociación y mucha capacidad también de profundizar de las situaciones regionales. Lamentablemente no se llegó un acuerdo, pero se hizo un ejercicio muy valioso y muy importante y ese ejercicio ahora toca continuarlo con diálogo y de discusiones del país”.

Finalmente, en entrevista con Noticias Caracol, el nuncio habló sobre los avances de diálogo con el ELN y cuestionó los señalamientos del gobierno a esa guerrilla por los atentados en los últimos días.