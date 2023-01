Gobierno y comité del paro vuelven a fracasar para instalar una mesa de negociación

Diego Molano, vocero del presidente Iván Duque, aseguró que líderes de las protestas no entregaron los puntos que pretenden negociar.

Esa era el aspecto central del encuentro de este martes.

"Llevamos tres semanas discutiendo con el comité nacional del paro sobre un nombre para una mesa pero sin producir resultados porque no conocemos a profundidad cuáles son todos los temas que quieren desarrollar en esos trece ejes que han planteado”, indicó Molano.

Por su parte los dirigentes del movimiento social responsabilizaron al gobierno al asegurar que ni siquiera han definido los negociadores.

"Si los negociadores como tal no están definidos, entonces simplemente son conversadores y nosotros con conversadores nos tomamos un tinto. Él puede nombrar a los que quiera, pero tiene que darles plenos poderes para negociar”, indicó Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.

A pesar de que el gobierno dice que no ha recibido los puntos de negociación, los líderes del paro dicen que esos puntos ya están y que incluyen el retiro de la reforma tributaria y la revisión de la ley que crea el holding financiero del estado, entre otros.

Advierten que mientras no se llegue a una negociación con el gobierno continuarán las protestas. Las partes se reunirán de nuevo este viernes.