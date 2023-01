Gritos y manoteos fueron protagonistas durante debate de moción de censura contra el ministro Botero

Luego de varias horas se escucharon finalmente los argumentos de las partes y ahora falta votarla, hecho que se daría luego de tres días.

Los gritos y manoteos entre la oposición, el Centro Democrático y algunos representantes del partido de La U marcaron el punto más álgido del debate, que inició con las acusaciones al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por sus declaraciones sobre la muerte de Dimar Torres, las directrices que supuestamente generarían una política de falsos positivos y sus impedimentos por ser socio de una compañía de seguridad privada.

“Señor ministro, un Ejército está para proteger a la población y hace uso desde distintos mecanismos que llegan, incluso, a dar de baja, pero su objetivo no es matar”, señaló la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus.

A lo que el ministro Botero respondió: “el delito de encubrimiento y el delito de corrupción, me imagino que quienes afirman eso tienen las sentencias ejecutoriadas. Yo supongo porque para decirle a uno que es un encubridor de un crimen”.

Fue entonces, en medio de la defensa del partido de gobierno, que la discusión cayó en los insultos.

“En este debate insulso hay una ofensiva estratégica y sincronizada contra las fuerzas militares, contra el gobierno y contra los colombianos, no es de unos citantes, ellos hacen parte del juego”, expresó Álvaro Hernán Prada, representante del Centro Democrático.

Pese a los cuestionamientos y los enfrentamientos, las bancadas mayoritarias expresaron su respaldo a mindefenda, previo a la votación de la moción que se realizará en una próxima sesión en la que mínimo se requieren 87 votos para aprobarla o rechazarla.