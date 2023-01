Guaidó dice que "gobierno legítimo de Venezuela” colaborará para facilitar retorno de Aída Merlano

Recalcó que funcionarios venezolanos “están en la obligación de notificar” a Colombia sobre la captura de la excongresista. Régimen Maduro no se ha pronunciado.

Juan Guaidó, además, pidió a la “Interpol su contribución y mayor colaboración” para la extradición de la excongresista Aída Merlano, capturada en un edificio residencial de Maracaibo.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Pablo Guanipa, electo diputado por el Zulia, considera que detrás de la detención de Aída Merlano hay una intención oculta.

“Quizás la dictadura de (Nicolás) Maduro quiere buscar una especie de reconocimiento y yo, sinceramente, no creo que desde el gobierno de (Iván) Duque eso vaya a pasar”, precisó.

Asimismo, consideró extrañas las circunstancias de la detención de Merlano y quiénes la hicieron.

Según él, El Milagro es “una zona demasiado concurrida, con mucho movimiento”, por lo que no le queda claro “¿cómo logra ella (Aída) entrar al país? ¿Cómo se ubica y cuánto tiempo tenía allí?”.

Agrega “que el FAES esté en estos procedimientos es absolutamente inapropiado, porque, cuando hay una comisión de un delito, quien debe actuar es el cuerpo de investigaciones penales científicas y criminalísticas”.

Para Armando Vargas, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, no sería raro que a la prófuga colombiana la hubieran “extraído, secuestrado y traído a territorio venezolano. Es como actúa el Estado delincuente. Esto es una estratagema del régimen de Maduro para tratar de forzar una conversación para un caso de extradición ”.