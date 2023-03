Gustavo Bolívar ante caso de Nicolás Petro: “El dinero no entró a la campaña ni el presidente supo”

Desde sectores políticos afines cierran filas en respaldo al presidente Gustavo Petro y lamentan que la eventual conducta irregular de su hijo Nicolás Petro afecte la imagen del Gobierno.

Miembros del Pacto Histórico señalan que la situación de Nicolás Petro sí puede perjudicar la imagen del Gobierno, pero no pueden permitir que los proyectos que están adelantando en el Congreso de la República se vean afectados.

"Todos nosotros hemos luchado durante años, resistido la persecución y el asesinato de los nuestros, para que una persona con ínfulas de nuevo rico venga a enriquecerse a costa del proyecto político. Las pruebas sobre Nicolás Petro son absolutamente claras y contundentes. En ese sentido, rechazamos tajantemente lo que ha hecho. Nosotros, con la corrupción, nada", aseguró Inti Asprilla, senador de la Alianza Verde.

Por su parte, Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, reconoció que "lastimosamente la imagen del presidente sí se verá afectada, es un miembro de su familia”.

“Pero, como lo atestiguan los mismos chats entregados por la esposa de Nicolás, en ningún momento el dinero entró a la campaña ni el presidente estuvo enterado. De modo pues que, mientras no nos falle el presidente, esto sigue incólume”, sostuvo el senador Bolívar.

Entretanto, Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, indicó que "Colombia ha venido acumulando demasiadas tragedias: hambre, pobreza, atraso económico, discriminación y violencia”.

“Esas tragedias ha dicho Gustavo Petro que debemos estar en un gobierno que permita un avance jurídico para superarlas. Y para lograrlo se requiere la disposición del Congreso de la República", apuntó el congresista Mondragón.

El escándalo

La exesposa de Nicolás Petro habló con la revista Semana y aseguró que fue testigo de cómo el hoy diputado del Atlántico recibió plata para la campaña presidencial de su padre por parte del narcotraficante Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, así como del polémico empresario conocido como el Turco Hilsaca.

Nicolás Petro negó lo dicho por Day Vásquez, asegurando “que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a 'Paz Total'. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.