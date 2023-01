Gustavo Bolívar no descarta una posible candidatura en Bogotá tras su renuncia al Senado

Solo seis meses pasaron para que cuatro congresistas de 296, que fueron elegidos a mitad del 2022, renunciaran a ser a sus curules. Unos se enfocarán en proyectos personales y otros buscaran alcaldías y gobernaciones. Al senador Gustavo Bolívar se le aceptó su renuncia al Congreso el 31 de diciembre. Según él, no descarta una posible candidatura en Bogotá.

"Sobre mi aspiración a la Alcaldía, es por ahora una posibilidad. No la descarto, ni asumo candidaturas aún porque ya vieron, tengo muchas cosas por hacer", aseguró.

Pero el primero en hacerlo fue el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que logró más de 10 millones de votos en la carrera por la Casa de Nariño. Él quiere continuar en la vida política, pero en su región Santander.

"Yo no quiero engañar a los colombianos estando en un puesto donde me pagan a pesar de que estoy invirtiendo la plata en apoyos comunitarios en mi departamento no los quiero engañar entonces la decisión de renunciar está tomada", señaló.

Luego, el senador Berner Zambrano, del Partido de la U, tomó la decisión de renunciar al Senado y es inminente su postulación a la Gobernación de Nariño.

"He analizado con la serenidad, la seguridad y la tranquilidad del deber cumplido durante estos 24 años en el Congreso y en consultas con mi familia, presentar mi renuncia irrevocable al Senado a partir del 24 de octubre del año en curso", manifestó.

Y el 29 de diciembre, el representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Yamil Arana, también presentó su renuncia.

"Hoy presento mi carta de renuncia a la Cámara de Representantes y reafirmo mi compromiso con Bolívar, con esta única intención y luego de haber luchado desde el Congreso por un departamento más competitivo, pondré mi nombre a consideración para la elección 2023, con el objetivo de brindar soluciones a los problemas de las familias", dijo.

Quienes critican estas renuncias de congresistas tan cercanas a los nombramientos consideran que es una falta de respeto a sus electores, puesto que no cumplirán con sus propuestas en campaña.