Gustavo Bolívar planea irse del Congreso: ¿cuál es el motivo?

El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar anunció que va a renunciar a su curul o tal vez pedir una licencia no remunerada para dedicarse a algunos asuntos personales que tiene pendientes.



El congresista reveló que ya le había manifestado al en ese entonces candidato presidencial Gustavo Petro que no quería volver a la actividad legislativa, pero el ahora jefe de Estado le había pedido que fuera cabeza de lista, solicitud que él aceptó.

“El presidente Petro, cuando me nombró cabeza de lista, cuando sugirió que yo fuera cabeza de lista, yo le dije que no podía aguantar ocho años mi economía y sacrificando mi familia. Entonces, que en cualquier momento yo me iba y estamos de acuerdo en eso”, afirmó.

Entre las razones por las cuales Bolívar abandonaría el Senado están los proyectos pendientes que tenía en el mundo audiovisual.



Dejó claro que su situación financiera también se ha visto desmejorada desde que es congresista e indicó que debe buscar mil millones de pesos para pagar impuestos.

“Mis gasto por el nivel de vida que traía son muy altos y no me alcanza mi ritmo de vida en la política para solventarlos”, recalcó el parlamentario.

Dijo que renunciará o pedirá una licencia al Legislativo cuando “termine el Plan Nacional de Desarrollo’, es decir, aproximadamente en marzo de 2023. Concluyó que su decisión está tomada.