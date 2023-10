Gustavo Bolívar se pregunta "por qué tanta tibieza" en condenar ataques de Hamás

Susana Muhamad y Gustavo Bolívar, personas cercanas al presidente Gustavo Petro, condenaron los ataques de Hamás contra civiles israelíes y las secciones de Israel que afectan a ciudadanos palestinos. Estas declaraciones surgen después de que el mandatario fuera fuertemente criticado por la posición que ha tomado frente al conflicto en Medio Oriente.



En entrevista con Blu Radio, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien tiene descendencia palestina, expresó su posición actual con relación a la guerra.

"Obviamente, el acto que cometió Hamás en Israel hace 10 u 11 días es un acto bárbaro, que pasa todo el derecho internacional humanitario, que obviamente afectó civiles inocentes y eso hay que condenarlo completamente", destacó la ministra.

Pese a esto, Muhamad señaló que "no es un acto que salió de la nada", puesto que su pueblo lleva "años y décadas de una población que ha estado ocupada en un proceso de verdad de violación sistemática de derechos humanos".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar expresó, por medio de sus redes sociales, que Hamás sí es un grupo terrorista porque atenta contra civiles en Israel, así como también lo es Benjamín Netanyahu, primer ministro de ese país, que ataca la zona de la Franja de Gaza.

"No sé por qué tanta tibieza para reconocer una cosa o la otra y no sé qué tanta crueldad para reconocer la maldad de uno y no del otro", comentó Bolívar.