Gustavo Petro a Guardia Presidencial: “Defender la democracia y la libertad es defender la paz”

Antes de viajar al Catatumbo, el jefe de Estado, Gustavo Petro, asistió a la conmemoración del aniversario 94 del Batallón Guardia Presidencial. Al inicio de su discurso dijo que este fue creado con la finalidad de “ser la primera línea de la defensa de la democracia” y agregó que sus miembros tienen “una responsabilidad con la Constitución”.

“Ustedes con su cuerpo, con su alma, con sus armas, son la primera línea de su defensa, y espero no se use, ojalá nunca se usen esas armas en Colombia, pero defender la democracia es defender la libertad; defender la democracia y la libertad es defender la paz; defender la democracia, la libertad y la paz es defender la esencia misma del ser humano”, subrayó.

El presidente Gustavo Petro agregó que “el ser humano no puede vivir feliz si no vive en libertad, si no vive en paz, si no vive en democracia”.

El mandatario también les agradeció a los miembros de la Guardia Presidencial por su servicio.

“Nos veremos mucho estos cuatros años, aprenderemos mucho mutuamente y aprenderemos mucho del país al cual estamos defendiendo y al cual estamos guiando”, les expresó.