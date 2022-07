Gustavo Petro a Rodolfo Hernández durante su reunión: “Perdóneme todo lo que lo lastimé"

Rodolfo Hernández reapareció en sus redes sociales para hablar de su futuro político y del movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción. Dijo que se mantendrá con su postura de ser independiente frente al nuevo gobierno.

También aseguró que está haciendo los trámites para solicitar la personería jurídica del movimiento ante el Consejo Nacional Electoral. Rodolfo Hernández espera que su movimiento participe en las elecciones a alcaldes y gobernadores de 2023.

Por último, explicó las razones por las que se abrazó con Gustavo Petro, un gesto criticado por muchos de quienes lo apoyaron en sus aspiración presidencial.

"El presidente electo Gustavo Petro nos llamó el martes, a las dos de la tarde en Bogotá, en un edificio, en un apartahotel. Nosotros llegamos primero y nos sentamos a esperar y Gustavo Petro llegó y apenas me vio me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de decirme ‘perdóneme todo lo que lo lastimé’", reveló Rodolfo Hernández.

