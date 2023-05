Gustavo Petro asegura que las reformas de su gobierno “pueden llevar a una revolución”

El presidente Gustavo Petro se dirigió este lunes, primero de mayo de 2023, al pueblo colombiano para defender las reformas propuestas por su gobierno, las cuales aseguró que pueden llevar a una revolución. Lo hizo desde el balcón de la Casa de Nariño junto a su esposa, Verónica Alcocer.

“Le agradezco al pueblo trabajador su asistencia a este lugar que queremos consolidar como un punto de comunicación sincera, entre el Gobierno y el pueblo colombiano”, expresó el presidente a los asistentes.

Gustavo Petro aseguró que “un desastre social ha ocurrido en Colombia que quieren ocultar mostrándonos como si fuéramos una de las mejores sociedades del mundo".

"Por allí aparecen los que dicen que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, por allí dicen que si se mejora la jornada laboral, que si se colocan mayores criterios de dignificación del trabajo en Colombia, entonces se volverá tan costoso el trabajo que el empresario no tomará más puestos de trabajo y, al contrario, botará a la calle los trabajadores que ahora tiene. Mentiras, un empresario no puede tener ganancias si no hay trabajadores, así de simple”.

El mandatario defendió sus propuestas y señaló que “pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa. Y una sociedad más justa es más pacífica, más democrática, es más productiva, por lo tanto, arroja más ganancias”.

En ese sentido, dijo que lo que se necesita en estos momentos es la movilización del pueblo colombiano.

“Las reformas pueden llevar a una revolución, el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución, lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López Pumarejo y Gaitán”, enfatizó.



Reviva el discurso del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño

Minutos antes de este discurso, el jefe de Estado posesionó a sus nuevos ministros.

Estos son los nuevos ministros del gobierno de Gustavo Petro

Ministro de Hacienda: Ricardo Bonilla

Ricardo Bonilla Ministra de Agricultura: Jhenifer Mojica

Jhenifer Mojica Ministro del Interior: Luis Fernando Velasco

Luis Fernando Velasco Ministro de Salud: Guillermo Alfonso Jaramillo

Guillermo Alfonso Jaramillo Ministra de Ciencias: Yesenia Olaya Requene

Yesenia Olaya Requene Ministro de Transporte: William Camargo

William Camargo Ministro de las TIC: Mauricio Lizcano, hasta ahora director del Dapre

Mauricio Lizcano, hasta ahora director del Dapre Director del Departamento de Administrativo de la Presidencia de la República: Carlos Ramón González

Estos son los ministros que salieron del gobierno Petro

