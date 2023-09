Gustavo Petro dijo que lo llaman “tonto” por no haber elegido amigos en la terna del próximo fiscal

Desde Bucaramanga, el presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que ese tribunal no tiene afán por la nueva elección del fiscal general de la Nación y que el plazo para tomar la decisión es hasta febrero de 2024.

Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que no han sido presionados y que todas las hojas de vida serán analizadas.

“Los cargos públicos quedan vacantes en el momento en que quedan vacantes y ese es el plazo que tiene la Corte para elegir, para hacer su maduración. La Constitución de 1991 nos delegó a nosotros la elección del fiscal y nosotros consideramos que debe ser una mayoría cualificada por la responsabilidad y confianza para el cargo”, dijo Castillo.

Entretanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseveró que lo tildaron de “tonto” por no haber elegido una terna de amigos cercanos para la Fiscalía.

“Me dicen a raíz de ese hecho que yo soy un tonto porque lo que debería hacer es una terna de amigos muy cercanos, porque ese es el poder de un presidente. Porque el fiscal tiene más poder que el presidente, tiene el poder quitar o donar la libertad y eso no lo tiene un presidente. Y si es un amigo del presidente, el presidente entonces adquiere, por transición, la posibilidad de apresar o no apresar a través de su prisma político, no judicial. ¿A quién podría yo hacer apresar si el fiscal es mi amigo?... pero llegaríamos a una conclusión: la justicia dejaría de ser justicia”, aseveró el jefe de Estado.

El presidente Petro propuso una reforma a la justicia orientada a no aumentar las penas y premiar a las personas que digan la verdad.