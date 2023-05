Ahora no

Gustavo Petro lanza advertencia al Clan del Golfo: "No perdamos tiempo" Tras las amenazas a funcionarios de la JEP que adelantan investigaciones de falsos positivos en Antioquia, el presidente Gustavo Petro hizo un fuerte llamado al Clan del Golfo: le dijo al grupo criminal que si no hay compromiso con la verdad y la paz, mejor no perder tiempo en negociaciones.